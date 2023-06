La famosa cantant colombiana Shakira ha fet un gir inesperat a la seva vida amorosa i ha deixat enrere la seva història amb el futbolista Gerard Piqué per ser vista novament en companyia del reconegut pilot de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Aquest cop en la seva visita a Barcelona.

Després de la seva destacada presència als boxes de Mercedes durant la celebració del Gran Premi de Montmeló, on també hi havia altres artistes com Rosalía i Mustapha The Poet, Shakira ha reaparegut en una exclusiva festa privada amb el pilot i els seus amics.

Va ser a través del compte d'Instagram de Mustapha The Poet on es van fer públiques les noves imatges de Shakira i Lewis Hamilton. En una publicació compartida a la xarxa social, es mostrava una imatge de la parella gaudint de la nit a la festa privada. A la foto es podia veure Shakira lluint un elegant vestit i Hamilton amb el seu característic somriure.

Aquesta aparició conjunta ha generat una gran expectació entre els seguidors de les dues estrelles. La presència de Shakira al cercle proper de Lewis Hamilton i la seva connexió amb altres artistes de renom com Rosalia ha avivat encara més els rumors sobre una possible relació romàntica. Tot i això, cap dels protagonistes ha confirmat ni desmentit els rumors, mantenint en secret la naturalesa del seu vincle.

Esto pasó ayer, y aunque mucha gente está en shock, yo lo q veo es a Shakira con mucha mejor vibra que hace meses o inclusive años, sea xq esté con Hamilton o xq simplemente está haciendo lo q le provoca sin pedir permisos o recibir malas caras. Anyhow me alegro por ella !!! pic.twitter.com/11xMDtTdbC — Vic PA (@Vickypug83) 5 de junio de 2023

Nova etapa per Shakira

Aquesta nova etapa a la vida de Shakira ha deixat els seus fans i seguidors sorpresos i expectants. Molts es pregunten si aquesta relació amb Lewis Hamilton podria evolucionar en alguna cosa més seriosa o si simplement és una relació d'amistat i diversió. Al món del cor, les notícies sobre Shakira i Lewis Hamilton han captat l'atenció dels mitjans i del públic internacional.