Aquest dimecres donem la benvinguda a l’estiu i a la calor, i per descomptat, també a les Mamarazzis. Ni el solstici més esperat de l’any ha sigut capaç d’enfosquir l’actualitat de la premsa del cor, en què els casaments i les ruptures són les protagonistes indiscutibles de l’episodi d’aquesta setmana. Comencem per les segones. Risto Mejide i Natalia Almarcha han confirmat la seva separació mesos després de començar la seva relació. Pel que sembla, les discordances entre tots dos s’han donat fins i tot en la data d’inici del festeig, ja que ella ha afirmat que van començar a sortir al desembre, mentre que el comunicat d’ell establia el març com a primer mes de la relació. I què va passar durant aquells tres mesos?

Sigui com sigui, contràriament al que passa amb el seu origen, el desenllaç de la parella sí que queda més clar. I és que, tal com recullen diversos mitjans, una tercera persona hauria facilitat a Almarcha algunes de les suposades converses de Mejide amb altres noies. Al retreure-l’hi, el presentador de televisió la va replicar atribuint la seva falta de confiança i, segons sembla, la situació va acabar desembocant en la separació, que s’ha fet pública aquesta setmana. Fins al moment, una de les suposades implicades en aquestes infidelitats, la tennista Mayka Rivera, ja ha sortit a desmentir qualsevol tipus d’aventura amb Mejide.

Intent de reconciliació

Lluny de donar-la per perduda, en aquests últims dies hi ha hagut un acostament per part del periodista, que estaria mirant de reprendre la relació. A l’altre costat, la nutricionista i el seu entorn no tenen res clar que passi, almenys mentre no hi hagi un compromís ferm per part de Mejide per rebaixar el seu estil de vida, molt superior al de la seva exparella. Així mateix, la reconciliació, que per ara es manté en ‘stand by’, també requeriria una implicació més gran per part de Mejide, que fins ara no havia mostrat el mateix interès que Almarcha a l’hora de viatjar i portar una vida de parella.

Potser,aquest afany havia d’arribar amb el trasllat de la jove a Madrid per viure junts, la qual cosa, com han revelat les Mamarazzis, estava prevista per al mes de setembre. No obstant, atesa la situació actual, es fa difícil imaginar que la parella es reconciliï i molt menys que comparteixi vivenda. Veurem si, com diuen, l’amor tot ho pot.

Enèsim casament de l’estiu

On sembla que fa temps que l’amor ho pot tot és en la relació entre Edurne García i David de Gea. La cantant i el porter del Manchester United, que comparteixen un fill en comú, han mantingut un festeig de 12 anys que aquest estiu culminarà amb un casament, ha informat una font a Laura Fa. Precisament, a aquesta celebració, prevista per a diversos dies, hi havia d’acudir un Risto Mejide que fins fa res comptava amb Natalia Almarcha i a qui ara se li fa pujada haver de presentar-s’hi sense acompanyant.

Així doncs, deixant de banda els implicats en la ruptura anteriorment esmentada, els matrimonis dins de la premsa del cor i la televisió continuen succeint-se, amb l’enllaç entre Edurne i De Gea afegint-se al de Kiko Matamoros i Marta López Álamo, Kiko Hernández i Fran Antón, o Tamara Falcó i Íñigo Onieva.

Surten el Milan i el Sasha, entra Clara Chía

I si de matrimonis va la cosa, les Mamarazzis no podien passar per alt una altra de les celebracions de la setmana: el casament de Marc Piqué i María Valls, que tindrà lloc aquest dissabte, 24 de juny. Per desgràcia, els nebots del xicot, el Milan i el Sasha, no seran presents en la cerimònia després d’haver tornat a la custòdia de la seva mare. El motiu? Que Shakira no ha posat massa de la seva part per adaptar el calendari acordat durant la seva separció amb Gerard Piqué i que els petits poguessin acudir a la cita; tot i que, això sí, en cap moment hi ha hagut una claúsula per impedir que coincidissin amb Clara Chía, una cosa que diversos mitjans han anunciat i que les Mamarazzis s’han encarregat de desmentir. «Ni tan sols s’havia posat sobre la taula una clàusula semblant», han assegurat.

Una altra informació que també ha quedat refutada en l’episodi d’aquesta setmana han sigut els suposats plans de casament entre Piqué i Chía. Fonts pròximes a la parella no descarten que això pugui passar en un futur, però ara com ara no hi ha intenció per part de cap dels dos de formalitzar la relació a aquest nivell. Amb tot, l’absència dels fills de Piqué i Shakira sí que ha facilitat que Chía passi a formar part de la taula presidencial en el casament del seu cunyat. Malgrat que inicialment estava previst que la jove s’assegués amb els amics dels nòvios, finalment serà una més entre els membres de la família Piqué.

Comiats amargs

Després de comentar aquests casaments, les ruptures han tornat a fer acte de presència, aquesta vegada amb Albert Rivera i Malú. Malgrat que l’entorn pròxim d’expolític i ell mateix s’han entossudit a negar qualsevol rumor de separació, fonts de l’entorn laboral de la cantant han confirmat que ella fa vida de soltera i que, evidentment, «és una dona separada». Així mateix, tot apunta que, tal com va avançar el programa ‘Socialité’, l’artista ja hauria deixat en el passat aquesta relació, mentre que un Rivera encara afectat per la ruptura ho estaria passant pitjor.

Llarga vida a ‘Sálvame’

I ja per acabar, d’altres que segurament també estaran molt afectats són els teleespectadors de ‘Sálvame’, programa icònic de la televisió que aquest divendres s’emetrà per última vegada després de 14 anys en antena. Malgrat que l’adeu del magazín probablement compti amb una foguera per cremar els mobles del plató i moltes altres sorpreses, l’absència de Jorge Javier Vázquez, presentador de l’espai de Telecinco, torna més dramàtic aquest «cúmul de sensacions».

Sigui com sigui, el final de ‘Sálvame’ deixarà una empremta inesborrable i, el que és encara millor, obrirà la porta a nous formats protagonitzats pels mateixos col·laboradors. Ja sigui en plataformes de ‘streming’ com Netflix o a la televisió, el que és segur és que Laura Fa i els seus continuaran donant guerra en qualsevol lloc; un d’ells, per descomptat, continuarà sent el pòdcast de les Mamarazzis.

