Una administració de Loteria de Barcelona ha repartit un premi d’1.474.000 euros –abans de restar-hi impostos– a una penya formada per 390 persones que apostaven a la Quiniela ‘online’, segons ha informat la mateixa administració a aquest diari.

«Fem bastants premis d’aquest tipus», ha explicat a EL PERIÓDICO Eduardo Losilla, propietari de l’administració en qüestió, situada al número 492 de la Gran Via de les Corts Catalanes. Això es deu, segons diu, a les nombroses penyes de persones anònimes que s’ajunten per apostar a través de la seva pàgina web.

«Entre 390 persones, en total jugàvem 21.000 euros a la setmana, que ve a ser una mitjana de 50 euros per persona jugats cada setmana», explica Losilla. Aquest fet augmenta les possibilitat de guanyar, és clar. Però el premi cal repartir-lo. Les persones premiades s’haurien gastat uns 650 euros al llarg de les 15 jornades de Lliga anteriors, per, finalment, obtenir un premi de 3.782 euros, impostos no inclosos, aquesta setmana. «Al final, jugant aquests diners, donem bastants premis», conclou Losilla.

El premi de 1.474.000 euros és el resultat de la suma d’un butlleta amb 15 encerts, quatre amb 14 encerts i d’altres amb 13 i 12 encerts, segons informa l’administració.