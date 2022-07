Els pacients amb cardiopatia isquèmica que segueixen un programa de rehabilitació cardíaca d’entrenament d’exercici físic supervisat tenen menys reingressos a l’hospital ja sigui per malaltia cardíaca o per altres causes. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi que ha realitzat la Unitat de Pràctica Integrada de Rehabilitació Cardíaca de la Fundació Althaia per avaluar l’eficàcia del programa d’exercici físic que es porta a terme a la institució i que s’adreça a pacients diagnosticats d’una afecció al cor.

L’estudi es basa en els resultats d’un assaig clínic d’àmbit hospitalari en què l’any 2010 es van incloure 76 persones que van ser seguides fins al 2018 L’edat mitjana dels participants, que majoritàriament eren homes (82,9%), va ser de 59,2 anys. Del total de pacients, 41 van rebre una atenció estàndard, mentre que els altres 35 van participar en el programa d’exercici físic supervisat de 3 hores a la setmana durant 10 setmanes.

5 anys després

Passats 5 anys, en els pacients que van rebre l’atenció estàndard, els reingressos per problemes de salut cardíacs va ser del 24%, mentre que en el grup de pacients que van participar en el programa va ser del 9%. Això significa que es va aconseguir una reducció relativa dels ingressos del 65%. Per altra banda, els reingressos per totes les causes van ser del 42% en el primer cas enfront el 23% en el segon.

A més, els pacients que no participaven en el programa d’exercici físic supervisat van anar més a urgències per un motiu cardíac, un 17% versus l’11%. En canvi, els del grup que seguien el programa van fer més exercici regular i intensiu, un 62% versus un 33%. En canvi, en cap dels dos grups es va observar una millora dels factors de risc cardiovascular.

Aquests resultats evidencien la importància d’incloure els pacients amb cardiopatia isquèmica a un programa de rehabilitació cardíaca. També, la necessitat d’implementar intervencions educatives sobre el manteniment de l’exercici físic, adherència al tractament i del control dels factors de risc cardiovasculars per tal d’aconseguir un canvi de conducta i millorar l’estat de salut de les persones.

Evidència científica

Els resultats de l’estudi són especialment significatius perquè aporten evidència científica sobre els beneficis dels programes de rehabilitació cardíaca basats en l’exercici físic en els reingressos. Fins ara, estava descrita en la literatura científica la relació entre aquests tipus de programes i la reducció de la mortalitat, però els seus efectes en els reingressos hospitalaris no eren concloents.

L’estudi ha estat possible gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través dels ajuts PERIS 2017 i 2020. Els resultats s’han publicat a la revista Rehabilitación sota el títol “Eficacia de un programa de entrenamiento con ejercicio supervisado sobre los reingresos a los 5 años en pacientes con síndrome coronario agudo. Ensayo clínico controlado y aleatorizado”. La investigadora principal és la Dra. Núria Santaularia, fisioterapeuta de la Unitat de Pràctica Integrada de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia.

El programa de rehabilitació cardíaca

El programa s’adreça a pacients amb patologies cardíaques amb l’objectiu de disminuir el risc d’un nou episodi cardíac, promoure que segueixin un estil de vida saludable i millorar la seva capacitat funcional a través de la prevenció dels factors de risc cardiovasculars, la pràctica d’exercici físic i l’adherència al tractament mèdic.

Aquest programa, que es va iniciar l’any 2007, es realitza des de la Unitat de Pràctica Integrada de Rehabilitació Cardíaca d’Althaia que està formada per professionals vinculats als serveis de Cardiologia i Rehabilitació. El treball que s’hi realitza contribueix a la recuperació funcional i millor control de pacients diagnosticats d’una afecció al cor, com pot ser un infart de miocardi, una insuficiència cardíaca, després d’una intervenció quirúrgica al cor o pacients amb dany cardíac a causa del tractament contra el càncer.

El programa consta de tres fases: La primera, en el moment agut de la patologia, va de l’ingrés fins a l’alta hospitalària; la segona és la fase ambulatòria, que comprèn des de l’alta hospitalària fins a la reincorporació social activa (entre 3 i 6 mesos); i la fase tercera, que correspon a un manteniment continuat al llarg de la vida. Des de la posada en marxa la Unitat ja ha atès més de 1.000 pacients.

Un equip multidisciplinari format per cardiòlegs, infermeres de cardiologia, una fisioterapeuta, una psicòloga, una nutricionista i una metgessa rehabilitadora vetlla perquè els pacients tinguin els coneixements suficients per aconseguir tenir un autocontrol de la malaltia i, d’aquesta manera, evitar el risc de possibles recaigudes. Per això, aquests professionals fan el seguiment i donen la informació necessària al pacient sobre com controlar factors de risc cardiovasculars com la hipertensió arterial, la diabetis, l’obesitat, el sedentarisme, el tabac, el colesterol, etc.

Així, com que el pacient cardíac és un pacient crònic, es pretén que s’empoderi perquè tingui cura de la seva salut i conegui aquells exercicis físics que pot realitzar per aconseguir una millor qualitat de vida, i d’aquesta manera, disminuir les visites a urgències i l’ingrés a l’hospital. La implantació d’aquest projecte és un exemple de l’aposta d’Althaia per posar en marxa nous models que permeten posar el pacient al centre de l’atenció.