Fa uns tres mestres de llarg. Uns 40 centímetres d’alçada. Per una banda i entra aire a tot drap. Per l’altra surt. I al mig hi ha el que s’anomena cambra d’assaig. Pot semblar poca cosa, però és el túnel de vent que fa ben poc és al laboratori d’Automoció de l’Escola Politècnica d’Enginyeria de Manresa de la Universitat Politècnica (EPSEM-UPC), imprescindible per fer docència i recerca per estudiar aerodinàmica per, per exemple, dissenyar vehicles.

Aquest dimarts al vespre s’ha inaugurat oficialment, tot i que a es va presentar en societat l’última Nit de Recerca Europea que es va celebrar a finals de setembre. Al laboratori comparteix espai amb un Seat Ibiza, cigonyals, motors per tot arreu, pinces de fre o pistons. En definitiva, tot allò relacionat amb el món de l’automoció El túnel de vent és una eina bàsica per estudiar l’aerodinàmica, una ciència que és «molt experimental. Una mica com un art», ha explicat el coordinador del grau d’Enginyeria d’Automoció de la UPC a Manresa, Jordi Vives. Serveix per estudiar els efectes de l’aire al voltants d’un cos. Permet investigar, en aquest cas concret, com fer vehicles més eficients, còmodes i segurs, a més a més de fer recerca en altres camps. «Els estudiants comencen amb figures geomètriques bàsiques per entendre els principis de l’aerodinàmica», ha assegurat Vives a Regió7. «També ens permet introduir-hi elements i models propis que podem fer nosaltres mateixos amb impressió 3D per avaluar el seu comportament». Els estudis d’aerodinàmica es poden abordar amb dues tècniques, afirma Vives. L’experimentació mitjançant el túnel i amb simulacions a l’ordinador que «també fem. Les dues tècniques es complementen i els estudiants veuen una cosa i l’altra». Són aparells complexes i costosos. No n’hi ha masses, ha comentat Vives. La Universitat Politècnica de Catalunya en té a Barcelona i al campus de Terrassa. El de Manresa és el més modern. «Aparentment és petit, però està preparat per fer estudis molt complexes». Està equipat tecnològicament per mesurar tot de dades com pressions, força, velocitat o fum, amb sensors que envolten l’aparell i que estan connectats a ordinadors. El director de l’EPSEM-UPC, Pere Palà, ha destacat que es tracta d’un equip «singular» i «importantíssim per als nostres estudiants, per a qui fa recerca i per a les empreses». També ha intervingut a l’acte l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha remarcat que la Politècnica a Manresa «no para de generar projectes, i el túnel de vent n’és una mostra». Ha recordat el projecte de fer un nou campus de la UPC a Fàbrica Nova. Palà i Aloy han destacat, així mateix, l’aliança entre el sector públic i el privat. L’aparell, d’uns 80.000 euros, l’han finançat la pròpia Politècnica i també diverses empreses i indústries de la comarca. Són Denso, Foneria Condals, Oliva Torra, Planxisteria Vidal i el Col·legi d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM). L’EPSEM-UPC va ser la primera universitat pública de l’estat que va oferir els estudis d’Enginyeria d’Automoció. Més recentment s’hi ha afegit la Universitat del País Basc. Són els dos únics centres públics de l’estat espanyol on es formen enginyers en aquest àmbit. A Manresa es va començar a impartir el curs 2017-2018 amb una seixantena d’alumnes. A l’hora de fer les preinscripcions universitàries, 143 estudiants van triar el nou grau de Manresa en primera opció. Més de la meitat es van quedar fora.