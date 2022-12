Com afecta la pujada de preus als clients de mercat: «El cost influeix en què compro per Nadal»

Les festes de Nadal són a tocar, i la proximitat als dinars i sopars festius aquest any generen una preocupació afegida a la que comporta haver de confeccionar els menús: l'import dels aliments. Enguany, els amfitrions no només han de preparar els plats més exquisits, sinó que han de fer front a una gran pujada dels preus, que incrementarà encara més durant les properes setmanes. Davant d'això, Regió7 s'ha desplaçat al Mercat Puigmercadal de Manresa per parlar amb clients i veure si preveuen fer canvis en els menús arran de l'encariment dels productes.

«Per sort encara no he canviat res»

Tot i la pujada dels preus, Rafael Rubio encara pot mantenir les compres nadalenques d’anys anteriors. Comprarà productes de proximitat sempre que la seva economia ho permeti.

«No comprem tant menjar per Nadal»

Per a Elisabet Vives, el més important de les festes és passar-les amb la família, i per a ella el menjar és un tema secundari. «Si no podem gastar diners en menjar luxós, farem plats senzills, que també són bons».

«Puc comprar el millor producte»

Alessandro Olivieri no es fixa en els preus dels productes i compra el que li agrada més. Aquest any no farà compres de Nadal com a tal perquè passarà totes les festes de vacances amb la família.

«El preu influeix en què compro per Nadal»

Tot i que Amy Ndao esperarà a últim moment per fer les compres de Nadal, confessa que comprarà uns productes o uns altres segons el preu que tinguin. No es pot permetre els més cars.

«Fem l’esforç perquè és un dia»

Isabel Bermúdez ja té totes les compres de Nadal encarregades, és la primera vegada que ho fa amb tanta anticipació per estalviar. Fa l’esforç perquè Nadal és una festa molt important per a ella.

«Congelarem tota la carn per Nadal»

Els preus de la carn encara no han fet la pujada prèvia a les festes i per això Montse Bravo ja ha comprat tot el que li farà falta per elaborar les receptes típiques, com el farcit dels canelons.

«No faré compres especials per festes»

Aquest any ha hagut de fer una gran inversió econòmica i ha tingut moltes despeses. Per aquest motiu, Pere Davant no farà compres especials per a les dates assenyalades.

«Em fixo més en els preus»

Alba Piqué explica que d’un temps ençà es fixa més en tots els preus i que té previst gastar el mateix que en anys anteriors en els productes nadalencs, però sap que hi haurà menys quantitat.