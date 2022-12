Les joguines clàssiques són l’estrella de Nadal a les botigues de Manresa

Tot i els centenars de novetats que apareixen cada any, aquest Nadal el que més s’ha venut a les botigues de joguines han estat lels clàssics com les Barbies, els cotxes Hot Wheels i sobretot, els jocs de taula.

Un altre dels productes més demandats pels infants aquest Nadal han estat les bicicletes, les que són pels més menuts de la casa també es poden trobar a les botigues de joguines. Els responsables de Joguiba, Abacus i Drim ho confirmen.

Entre les tres principals botigues de joguines de Manresa hi ha discrepàncies respecte de l’evolució de les vendes en comparació a l’any passat. Els establiments consultats van tenir resultats molt diferents en la campanya de Nadal tant pel que fa a les vendes com pel que fa a les visites als locals.

Disparitat en la despesa

Segons la responsable de la campanya de Nadal de Drim, Esther Moreno, aquest any les vendes han baixat molt respecte de les de l’any passat i la gent es fixa en els preus més que mai.

En aquesta campanya s’ha estrenat una nova fórmula a la botiga: una secció amb les joguines més barates amb passadissos de 10, 15 i 20 euros. Segons la responsable, hi ha gent que entra a la botiga i només mira aquella secció.

Moreno explica que moltes famílies van passar per la botiga a principis de desembre quan va començar la campanya perquè els infants escollissin les joguines i per veure per quins eren els preus. «Una dona em va dir que havia d’esperar a rebre la factura de la llum i el gas per saber quants diners podria destinar a les joguines pels seus fills», deia Moreno, visiblement afectada per la difícil situació d’algunes de les famílies que van anar a la botiga abans de Nadal.

Pel que fa a Joguiba, els dies previs a Nadal van ser si fa o no fa igual que en els anys d’abans de la pandèmia. Segons el responsable de la gestió i vendes en línia de l’establiment, Marc Feliu, les vendes es van fer més a última hora que els dos anys anteriors perquè «aquest any ja no hi ha la por de les aglomeracions o que les joguines, que majoritàriament venen de la Xina, s’acabessin de seguida».

Segons Feliu, de mitjana el tiquet per un infant és de 50 euros i això no ha variat respecte dels anys anteriors a la covid. No obstant això, subratlla que «encara que es gastin més o menys els mateixos diners, es compren menys joguines, per l’augment de preus». Per tant, encara que no s’hagi reduït la venda pel que fa als imports, si que s’ha reduït en quantitat de joguines per llar.

Tot i això, des de Joguiba encara esperen l’empenta final de la campanya de festes, que ha d’arribar abans del dia de Reis. Els responsables de les tres botigues coincideixen a dir que per Reis se sol fer més despesa que no pas per Nadal.

Abacus és una altra dels locals de venda de joguines més rellevants de la capital del Bages, tot i que la seva principal activitat sigui la venda de llibres. Segons el responsable d’atenció al client de la cooperativa, Cesc Perpiñá, no han notat cap davallada de les vendes i de fet, la campanya ha estat molt millor del que esperaven. «Ens van preparar per a una baixada que finalment no hem tingut», deia satisfet.

A diferència de la situació que troben els treballadors de Drim o Joguiba, a Abacus gairebé tothom es gasta almenys cent euros en la secció de les joguines, segons Perpiñá. L’equip d’Abacus està molt sorprès per la bona acollida que han tingut aquestes festes les joguines, tot i l’augment de preus.

Clàssics i sèries

A part de les joguines clàssiques i les bicicletes, les joguines que més es van vendre a les tres botigues consultades van ser tots aquells joguets relacionats amb sèries o pel·lícules infantils. «Els productes de Peppa Pig tenen molta sortida des de ja fa molts anys i fa un temps que van ampliar el catàleg i agrada molt als infants», explicava el responsable de Joguiba.

A més a més una de les grans novetats que ha entrat amb molta força aquest any es una casa de nines inspirada en la sèrie infantil de Netflix La Casa d’en Gabby. A Abacus van notar un important augment en els llibres infantils de creadors de contingut a internet, sobretot relacionats amb el món dels videojocs.

Tanmateix, Marc Feliu, de Joguiba, afirmava que les estrenes de cinema ja no tenen tanta repercussió en les joguines com ara fa uns anys perquè els infants consumeixen molts productes a través de les xarxes socials i, sobretot, YouTube.

La responsable de l’establiment d’Abacus a Manresa, Lis Escolà, explica que les famílies van a la cerca de jocs educatius o bé jocs de taula en què pugui participar tota la família. «El que més venem són jocs de taula per tots els públics, perquè la gent busca passar temps amb els fills mentre juguen» comentava.

Nombre de treballadors desigual

Per la campanya de Nadal passada Drim comptava amb setze treballadors, per la d’aquest any només hi treballen cinc persones.

Pel que fa a Joguiba, han mantingut els mateixos treballadors que tenien abans de la pandèmia, entre 30 i 40 entre la botiga de la pujada Roja i la del carrer Àngel Guimerà i la secció de vendes online. Mentrestant a Abacus hi ha 17 treballadors de campanya, que, segons la responsable de la botiga, en són més que l’any passat i «no han parat des que va començar la campanya».

Les joguines que van tenir més sortida a aquesta botiga en els dies d’abans de Nadal van ser els jocs de taula més senzills pels més petits.

«Han tret jocs interactius que són educatius i estan molt bé, però han passat desapercebuts per la botiga perquè són tan cars que ningú no els compra», confessava la responsable de campanya de Drim.

Nen i nena, encara separats

Tot i que ja fa anys que des de diferents sectors socials s’intenta abolir la distinció entre les joguines de nen i les de nena, moltes joguines encara reprodueixen rols de gènere. Els responsables dels establiments creuen que aquesta divisió ha anat a la baixa.

Lis Escolà, responsable d’Abacus Manresa, explicava que des de la cooperativa estan molt conscienciats amb el tema del «gènere de les joguines», però confessa que s’ha de treballar molt perquè «molta gent encara ens demana joguines de nen o de nena». Creu que és un problema dels pares més que dels nens.

Per la cap del local deDrim, «la separació de gèneres es pot fer en alguns jocs com els de construccions o els playmobil, però no en tot, «en aquesta botiga hi ha alguns passadissos pintats de rosa amb nines i alguns de blau dedicats als cotxes teledirigits i dinosaures».

Pel que fa a Joguiba, Marc Feliu mostrava la seva preocupació pel tema i deia que hi van començar a treballar amb els catàlegs. «Ara les revistes ja no es divideixen entre les joguines de nen i les de nena, sinó que ho fem per temàtica, primer els jocs de taula, els puzles, les nines i així anar fent» Feliu creu que aquest canvi en els catàlegs és «un bon punt de partida».