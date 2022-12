Després que el PSC situés el cost del Museu del Barroc de Catalunya en prop 9,7 milions d'euros, l'equip de govern d'ERC i Junts de l'Ajuntament de Manresa ha assegurat que les obres tindran un cost de 9 milions d'euros. Aquesta xifra és 1 milió d'euros superior a la feta pública el juny.

Segons el govern, l’augment es deu a "l’increment de preu de matèries primeres i de materials de la construcció dels darrers mesos, com a conseqüència de la guerra a Ucraïna, que està afectant greument el sector de la construcció".

Els treballs fets i que queden pendents ascendeixen a 7,8 milions d’euros (obra civil), 936.000 (museografia), 100.000 (pla de comunicació) i 181.000 (personal tècnic), IVA inclòs. La xifra total, 9 milions d'euros, és superior a la que es va donar el passat mes de juny -en aquella ocasió es va situar en "prop de 8 milions"-, quan l’Ajuntament va fer la darrera notificació pública sobre l’actuació, coincidint amb l’acte d’inici del darrer tram d’obres al Museu, que va incloure visites a l’equipament.

El govern insisteix en el fet que més de la meitat del finançament és extern. En concret, s’han adjudicat a l’Ajuntament de Manresa 5,37 milions d’euros en subvencions per aquest projecte, provinents dels fons europeus Feder, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, dels fons Next Generation, de la convocatòria del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i del conveni amb La Caixa.

Es tracta de subvencions destinades exclusivament a patrimoni cultural, a les quals l’Ajuntament de Manresa va optar per a finançar l’obra del Museu. "Per tant, són uns diners que no es poden utilitzar per a cap altre projecte municipal", diu.

Els 5,37 milions d’euros representen el 59,37% del cost total de l’obra. I el percentatge subvencionat encara té marge per augmentar, ja que poden arribar més ajuts en un futur.

Acció prioritària

El govern municipal assegura que la intervenció a l’antic Col·legi Sant Ignasi de Manresa és una de les accions prioritàries, ja que permet acomplir diversos objectius.