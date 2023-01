Arbres per fer ombra i refrescar l’ambient. Això és el que no tenien fins ara al pati de l’Escola Puigberenguer de Manresa. La cosa ha canviat. En una esplanada del centre que durat moltes èpoques de l’any no es feia servir perquè hi picava fort el sol hi han plantat una quinzena d’arbres.

Nou freixes i sis til·lers. Més enllà dues pereres de flors i 2 cirerers. Forma part d’un projecte de l’Ajuntament de Manresa i en aquest cas de la pròpia escola per fer-les més verdes i que el pati es converteixi en un espai d’aprenentatge més del centre educatiu. Els dies de sol i calor costa trobar ombres a l’immens pati del Puigberenguer. Fa anys que l’escola, juntament amb les famílies, es van plantejar fer-hi canvis. «És cert que tenim un pati molt gran però no hi podíem treballar que és el que més ens interessava», explica la seva directora, Alba Serra. La pandèmia encara va posar de més en evidència la necessitat d’aprofitar els espais exteriors. Es va redactar un projecte en la línia de convertir-lo en un espai d’aprenentatge més però hi faltava ombra. Ho van intentar amb veles però no va resultar a causa del vent. Amb l’Ajuntament es va plantejar la possibilitat de plantar-hi arbres. I així s’ha acabat fent. Forma part d’un projecte per enverdir els patits de les escoles de la ciutat per fer-los més agradables. Aquest dilluns al migdia l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet; acompanyats de membres de la direcció del centre i de l’Associació de Famílies d’Alumnes, han pogut veure els resultat de la iniciativa. Espai desaprofitat En un espai desaprofitat on el terra estava molt compactat s’han obert rases profundes per plantar-hi els arbres. Al voltant d’uns plataners del pati que no creixen també s’ha millorat el sol. I s’han plantat pereres i cirerers en altres punts del pati. Així mateix s'ha instal·lat un sistema de rec automàtic. El regidor Huguet ha explicat que la pròxima actuació es durà a terme al Serra i Hunter, i que als pressupostos del 2023 hi ha, per primera vegada, una partida específica per l’embelliment de patis escolars. Són 50.000 euros. Per la seva par Aloy ha destacat que els patits de les escoles «no només han de tenir una bona pista de bàsquet i de futbol. És important que siguin espais agradables. Si contribuïm a fer una escola millor estem contribuint també a fer una ciutat millor». Marta Vilà, de l’AFA, ha recordat que el pati de l’escola Puigberenguer és un pati obert a tota la ciutat un cop acaba l’horari lectiu. «No només se’n beneficia la comunitat educativa, sinó tota la ciutat».