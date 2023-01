L’Ajuntament de Manresa ha decidit acollir-se a les mesures antiinflació del govern central i abaratir un 50 % les dues principals targetes del bus urbà. La T10 i la TMes. A partir del 16 de gener i fins el 30 de juny, passaran a costar 4,55 i 16 euros respectivament.

Ho fa a desgrat perquè l’Ajuntament haurà d’assumir el 20 % del cost de la rebaixa i no sap quan cobrarà el 30 % que li correspon al govern central. Això pot generar problemes de tresoreria. Però tot i així «ningú no entendria que no ens acollíssim a aquesta mesura», ha assegurat aquest dimecres al migdia l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Ha presentat la iniciativa al costat del regidor de Mobilitat, David Aaaron López.

Ha de suposar, ha dit, a captar més usuaris. De fet el 2022 ja ho va fer. Va ser un any de recuperació després dels dos anteriors amb pandèmia. Va transportar 2,1 milions d’usuaris, molt a prop dels 2,2 del 2019, el primer sencer abans de la covid.

A pams. El 2023 encara es podrien batre nous rècords si es manté la tendència i a més a més s’hi afegeixen mesures om l’abaratiment de la T10 i la TMes. Les dues ja es van rebaixar de preu l'estiu passat un 30 % també arran de la iniciativa del govern central de lluitar contra la inflació. Fins llavors costaven 9,10 i 32 euros respectivament. Es van rebaixar a 6,35 i 18. Ara passaran a costar 4,55 i 16 euros. En aquesta ocasió un 20 % de la rebaixa l’assumeix l’Ajuntament.

El descompte del 30 % es va començar a aplicar l’estiu passat. Des de llavors fins ara hi ha hagut un increment de les vendes de les dues targetes, que són les que més s’utilitzen. López, però, ha assegurat que el més destacat és que s’ha detectat un augment de l’ús de la TMes, la que es pot utilitzar durant tot un mes il·limitadament. «Això vol dir més fidelització».

Aloy ha assegurat que la rebaixa del 50 % implica uns costos. «D’entrada hem d’aportar el 20 %, però a més a més hi ha la incertesa de quan rebrem el 30 % restant. Som nosaltres els qui hem d’avançar aquests recursos i això ens pot generar problemes de tresoreria. Però tot i així per a l’usuari és una bona mesura».

López ha opinat que «sempre estarem a favor de les apostes per la mobilitat del govern central, però que ens deixi un cert marge de maniobra per la combinació de polítiques tarifàries amb les de millores de serveis».

Aloy i López també han anunciat que el 2022 ha estat un any de recuperació de viatgers. Han fet servir els transport públic urbà de Manresa 2.16 usuaris, molt a prop dels 2,21 del 2019 i dels 2.24 del 2008, que té el rècord històric.

En aquest sentit Aloy ha destacat que després de la crisi del 2008 «ens va costar més de 10 anys per recuperar-nos». Ara, amb dos anys de pandèmia entremig, «ho hem fet de forma rapidíssima».

Segons l’alcalde, això és degut a que la mobilitat és una peça clau del govern i que s’han implementat mesures com la gratuïtat fins els 18 anys -500 joves entre 16 i 18 anys utilitzen el bus habitualment-, noves parades als Trullols i a l’Agulla, els reforços a la L2 i la L8 o, més recentment, la incorporació dels primers busos elèctrics de la flota.