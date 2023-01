La doctora en Física i experta en física teòrica de la matèria condensada Maria Roser Valentí Vall (Manresa, 1963) rebrà el tercer Premi Rosa Argelaguet i Isanta. El guardó, instaurat en memòria de l’enginyera que fou directora de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa, Rosa Argaleguet, mor de forma sobtada el gener del 2020, és un reconeixement a dones científiques del territori.

E lguardó, que es fa coincidir amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, és impulsat per l’Ajuntament de Manresa, a través de les regidories d’Ensenyament i Universitats i de Feminismes i LGTBI; per la UPC a Manresa, la Fundació Universitària del Bages FUB-UManresa i la Biblioteca del campus (BCUM).

Valentí Vall es va graduar en Física l’any 1986 a la Universitat de Barcelona i, tres anys més tard, el 1989, va fer el doctorat en la mateixa matèria. La seva tesi, que va rebre una distinció per la universitat, va ser a l’àrea de física teòrica, on va estudiar propietats magnètiques de materials, resolent les equacions que descriuen la interacció dels electrons i àtoms de què estan formats aquests materials.

Carrera i estudis a l'estranger

La seva experiència professional va començar el 1989, en ser nomenada Fulbright Postdoc Fellow, fet que li va permetre estudiar i treballar a la Universitat de Florida. Del 1991 al 1997 va ser assistent d’investigació i docent a l’Institut de Física de la Universitat de Dortmund. Va continuar la seva trajectòria com a investigadora a la Universitat de Saarland com a Heisenberg Fellow, i el 2003 va aconseguir una plaça com a professora titular a la Universitat Goethe de Frankfurt.

Del 2007 al 2009 va ser directora de l’Institut de Física Teòrica de la Universitat de Goethe de Frankfurt i, del 2009 al 2012, va ser vicerectora d’aquesta mateixa universitat. Paral·lelament, des del 2009 dins a l’actualitat, és catedràtica de Física i investigadora en el mateix Institut de Física Teòrica de la Universitat de Goethe.

Mecànica quàntica

La seva recerca se centra en el desenvolupament d’algoritmes i simulacions per resoldre les equacions de la mecànica quàntica, equacions que descriuen les interaccions entre electrons i nuclis atòmics en materials. Les solucions d'aquestes equacions permeten comprendre l'origen de les propietats dels sòlids, com la superconductivitat o el magnetisme, i també permet crear nous materials amb propietats exòtiques, com el líquid quàntic de spins.

Durant la pandèmia de la Covid-19, Maria Roser Valentí va participar en un estudi conjunt de física teòrica, economia i medicina, on col·laboraven la Universitat de Goethe, la Universitat de California Berkeley i l’Hospital Vivantes de Berlin. L’estudi es va basar en fer simulacions de l’epidèmia utilitzant nous models epidemiològics. Els resultats suggeriren que la taxa de reproducció de la malaltia evoluciona de manera dinàmica en resposta a reaccions polítiques i socials. Valentí Vall i els seus col·legues van demostrar que el model reprodueix els recomptes oficials de casos de COVID-19 d'un gran nombre de regions i països que van superar el primer pic del brot.

Ha publicat més de 200 articles científics, és membre del consell editor de la revista Physical Review, és avaluadora experta a la Fundació Alemanya de Recerca i al Consell Europeu de Recerca i participa regularment a conferències i congressos del camp com a ponent convidada.

Guardó creat el 2020

El guardó va ser creat l’any 2020 amb la voluntat de reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones que han contribuït activament en alguna activitat de docència, d’investigació o de divulgació en l’àmbit de les ciències. També té com a objectiu mantenir el llegat de la doctora Rosa Argelaguet i Isanta, que va ser professora i directora de la UPC Manresa fins a la seva mort, fa tres anys, i que sempre va estar implicada en l’objectiu de despertar vocacions científiques femenines.

L’any passat el guardó va ser per la doctora en Biologia i experta en Genètica Mèdica i en Biologia Computacional i Bioinformàtica, Núria López-Bigas. I el primer any es va reconèixer la doctora en enginyeria industrial Maria Dolors Riera