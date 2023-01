Les maquetes de l’evolució de la Seu passen a ser una exposició permanent

La basílica de la Seu de Manresa va guanyant atractius pensant en els visitants. Després de l’esperada instal·lació en una capella lateral de la nau del Frontal florentí restaurat, una peça gairebé única del gòtic a nivell mundial, ara ha afegit en una sala del sota claustre una exposició que hi quedarà de manera permanent que, mitjançant maquetes, permet resseguir l’evolució del temple.

Comissariada per Fermí Bataller i Francesc Rafat, la mostra La Seu de Manresa, 700 anys. De Berenguer de Montagut a Gaudí, es va poder veure per primera vegada el setembre-octubre de fa dos anys a la seu de a demarcació a les Comarques Centrals del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), a la Casa Lluvià de Manresa.

Posteriorment, entre els mesos d’octubre i novembre del mateix any, va quedar exposada a la sala d’exposicions del COAC a Vic, i el juny-juliol de l’any passat va viatjar a l’església de Santa Maria del Mar, a Barcelona, temple que, com la Seu de Manresa, va projectar Berenguer de Montagut. En el cas de la Seu, justament l’any passat va fer 700 anys de la signatura del contracte amb l’arquitecte per fer realitat el temple gòtic.

Torna a Manresa

Quan es va muntar la mostra a Manresa, Enric Masana, aleshores delegat del COAC a la demarcació de les Comarques Centrals, va expressar el desig que es quedés a la Seu definitivament, com ha acabat passant finalment.

La inauguració de l’exposició tindrà lloc dimarts 24 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda, amb la presència de l’alcalde Marc Aloy; el bisbe de Vic, Romà Casanova; el degà del COAC, Guim Costa, i la delegada del COAC a les Comarques Centrals, Claudina Relat.

A on es poden veure?

En concret, les maquetes, es poden veure en una sala que hi ha en un extrem de l’Espai Oliba, obert el 15 de juliol del 2020 per commemorar el mil·lenari de la redotació de l’església de Santa Maria per part del bisbe Oliba. S’hi accedeix des del claustre.

L’exposició té com a punt de partida el documental que va fer Fermí Bataller La Seu de Manresa. Set segles de vida, la projecció del qual també forma part del contingut, en el qual mostra, mitjançant imatges tridimensionals, l’evolució del monument des de la petita església romànica construïda al cim del Puigcardener el segle XII fins a l’actualitat.

Va ser Masana qui, coneixedor del valuós material de Bataller, el va animar a convertir les imatges en maquetes mitjançant la tecnologia de la impressió 3D. El finançament, tenint en compte que es tracta d’una tecnologia molt cara, es va fer mitjançant fons europeus a través de la primera incubadora d’Europa centrada exclusivament en la impressió 3D, promoguda pel Consorci de la Zona Franca i per la Fundació Leitat. Hi va tenir un paper important Rafat, arquitecte i president de l’Associació dels Amics de la Seu.

El resultat és espectacular i convida els visitants a entretenir-se una bona estona en cada maqueta per apreciar els canvis que ha viscut la Seu al llarg dels segles. Sis, són a escala 1/200 i expliquen l’evolució del temple, i una setena és a escala 1/150 i permet visualitzar-ne i explicar-ne la part interior i la complexitat estructural.