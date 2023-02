El preu de la zona blava de Manresa es reduirà un 25% a partir del 26 de maig

Aparcar a la zona blava i taronja de Manresa serà un 25% més econòmic a partir del 26 de maig.

En aquella data, s'extingirà la concessió que durant 18 anys ha tingut l'empresa Eyssa, del grup Fomento de Construcciones y Contratas, com a contrapartida per la urbanització de la plaça de la Reforma i la construcció de l'aparcament subterrani (que continuarà gestionant fins l'any 2058).

Així, just abans de les eleccions municipals del 28 de maig, aparcar una hora a la zona blava de Manresa passarà de costar 1,95 euros a 1,50, amb 45 cèntims d'estalvi; i aparcar a la zona taronja passarà d'1,70 euros actuals a 1,30 euros, amb 40 cèntims d'estalvi.

L'estacionament per a vehicles de zero emissions passa d'un euro a 0,75 cèntims.

L'anul·lació de denúncia baixarà dels 8 euros actuals a 6 euros.

L'alcalde Marc Aloy; el regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, han explicat que aquesta reducció és el resultat de l'eliminació del 21% d'IVA que s'aplicava i la rebaixa del 7,3% d'augment de les tarifes que es va aplicar l'1 de gener perquè el contracte, encara en vigor, estableix traslladar a les tarifes l'augment de l'IPC.

La gestió de la zona blava la realitzarà l'Ajuntament de Manresa, mitjançant l'empresa municipal Forum.

Gestionar la zona blava suposa assumir mig milió d'euros de despeses però obtenir un benefici d'uns 800.000 euros, amb la rebaixa de tarifes del 25% que s'aplicarà. Fins ara els beneficis rondaven el milió d'euros anual.

Amb aquestes rebaixes es torna al nivell de tarifes que hi havia fa 15 anys.

Es tracta d'un preu que, quan s'apliqui, quedarà per sota del de municipis com Granollers (1,95 euros l'hora per la primera corona), Mataró (1,80), Vilanova i la Gelytrú (1,80) o Terrassa (1,75) i molt lluny de ciutats com Sant Cugat (2,80) o Barcelona (2,50).

Segons el govern municipal, el preu de Manresa s'equipararà al de ciutats com Igualada o Sabadell, amb preus d'1,50 euros l'hora a la primera corona.

L'alcalde Marc Aloy va anunciar que els aproximadament 800.000 euros que es generaran cada any de benefici de la zona blava i taronja es destinaran a millores en la mobilitat com els camins escolars, seguretat viària en cruïlles i passos de vianants, l'ampliació de voreres i zones d'estada a barris, a millores d'accessibilitat a les parades de bus i a centres de servei i de lleure i al foment del transport públic i de l'ús de la bicicleta.

105.000 vehicles mensuals

Mensualment aparquen a la zona d'estacionament regulat 105.708 vehicles de mitjana, el 2022. D'aquests, el 73% ho van fer en zona blava i 25% en zona taronja, i el 1,2% van ser vehicles de zero emissions (1.177).

Amb la rebaixa de preu de les 1.176 places es preveu que la utilització sigui encara superior.