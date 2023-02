L'Ajuntament de Manresa acumula ja fronts oberts per valor de 325 milions

Si a l’octubre aquest diari va comptabilitzar que l’Ajuntament de Manresa tenia fronts oberts per valor de 300 milions d’euros, tres mesos més tard aquesta quantitat podria acostar-se als 325 milions.

En relació al recompte anterior cal afegir l’anunci que es farà un arxiu comarcal i municipal nou de trinca darrere de l’Ajuntament, nous Next Generation i, també, es comptabilitzen els diners que calen per completar les inversions subvencionades.

A més, Ajuntament i Educació han anunciat recentment que invertiran 1,1 milions en millores a centres escolars de Manresa.

No es va concretar la quantitat però el de l’arxiu serà un projecte milionari que superarà els 4,5 milions d’euros.

Cinc milions d’euros més corresponen a les intervencions a dos edificis patrimonials, l’antiga fàbrica de l’Anònima i la Torre Lluvià de l’Anella Verda, que es van fer públiques dies després del recompte realitzat per aquest diari. La inversió es farà perquè en menys de 2 anys llueixin, millorin la seva accessibilitat i siguin eficients energèticament. Dels 5 milions d’euros i escaig, 3,6 provenen dels fons Next Generation de la Unió Europea i 1,4 els posarà l’Ajuntament de Manresa.

Després, aquest diari va fer públic que dos milions d’euros per atenció social elevaven a 21,8 els fons europeus que rebrà Manresa, als quals cal sumar 12 milions per completar les actuacions subvencionades.

Una xifra que encara es pot engruixir. L’Ajuntament ha demanat 3 milions per a accions de renaturalització del riu Cardener i hi ha perspectives d’assolir finançament en projectes d’habitatge.

En aquest cas el pressupost dels projectes Next Generation podrien arribar als 50 milions d’euros, dels quals la meitat finançats amb diners europeus i la resta provinents d’altres administracions o iniciatives cooperatives.

Per acabar, cal recordar que en el recompte dels 300 milions d’euros realitzat l’octubre passat es deixava amb un interrogant el cost d’actuacions anunciades i previstes com la reurbanització del carrer Guimerà, el cost de la nova comissaria al passeig de la República i el nou parc de bombers a Bufalvent, que encara no tenen pressupost conegut, però que sumaran una quantitat important.

Confluència d'accions que cal materialitzar

L’Ajuntament, empreses municipals, Generalitat i govern central i particulars finançaran inversions en serveis i obres tan importants com el nou contracte de neteja, el soterrament d’un tram de la línia fèrria dels Catalans, la conversió de la Fàbrica Nova en un pol de coneixement, la potabilitzadora mancomunada a l’Agulla, la nova seu de la Generalitat, la nova planta de tractament de residus del parc ambiental de Bufalvent, el Museu del Barroc, l’ampliació del Nou Congost, el desenvolupament del polígon industrial del Pont Nou i múltiples actuacions sobre via pública, patrimoni i turisme.

Només el nou contracte de la recollida d’escombraries i neteja de la ciutat suma cent milions d’euros.

A la Fàbrica Nova, futura seu de la UPC Manresa, la primera estimació de la primera fase és de 41 milions d’euros. Fins ara l’Ajuntament paga 12,3 milions d’euros per l’adquisició de sòli edificis i el govern central ha anunciat 10 milions d’euros per finançar elprojecte, que roman a l’espera de la injecció de capital que li correspon a la Generalitat. Als 41 milions caldrà sumar el cost de la segona fase, en la qual es preveu la urbanització de l’entorn, aparcaments, la construcció de l’edifici annex i actuacions al Centre Històric, entre d’altres.

Una altra gran operació és la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que destinarà a l’entorn de 40 milions d’euros per fer arribar la línia Llobregat-Anoia a la plaça Espanya de Manresa (30 milions) i per perllongar-la fins al parc de l’Agulla (10 milions).

El Pla Estratègic d’Aigües de Manresa 2020-2025 té com a actuació més rellevant en infraestructures la construcció d’una nova Estació de Tractament d’Aigua Potable, ja que la dels Dipòsits Nous està exhaurint la seva vida útil. El nou equipament tindria un cost estimat d’uns 25 milions d’euros, es faria a prop del llac de l’Agulla, donaria servei també a Sant Fruitós i Santpedor, i es començaria a posar en funcionament d’aquí a 3 anys.

Les obres d’enderroc de la futura seu del Govern de la Generalitat a Manresa ja estan en marxa, encara que avancin fora de termini. La finalització del conjunt de l'obra es preveu el 2027, un any més tard del que s’havia anunciat inicialment, i ha passat de costar dels 12,5 milions d’euros pressupostats d’entrada a 25,5.

El conjunt de la intervenció per urbanitzar el polígon industrial del Pont Nou està valorada en 15,8 milions d’euros, dels quals l’avinguda de l’Esport suposa a l’entorn d’1,6 milions d’euros.

També hi ha en marxa l’operació de la nova planta de tractament de residus municipals del Bages, fracció resta, per minimitzar les tones de deixalles que es continuen en l’actualitat colgant a l’abocador del parc ambiental de Bufalvent quan podrien ser reciclades. Fa 3 anys, l’Ajuntament va comunicar que la Generalitat havia posat sobre la taula una subvenció directa de 10,5 milions d’euros que havia de permetre començar les obres de la planta de tractament el primer trimestre del 2020 per tenir-les enllestides a final del 2021 o començament del 2022.

El futur Museu del Barroc de Catalunya no ha estat per al 2022 i el pressupost inicial ha anat creixent fins superar els 9 milions d’euros.

El Nou Congost ampliat podria necessitar una inversió similar, d’entrada xifrada en fins a 8 milions d’euros.

En l’àmbit mediambiental, la Generalitat invertirà 1,6 milions per solucionar els problemes que presenta el col·lector d’aigües residuals a l’alçada de Sant Pau. La intervenció evitarà episodis d’abocaments d’aigües residuals al riu.

Un altre projecte important és el protagonitzat per una quinzena d’entitats liderades per l’Ajuntament de Manresa que estan portant a terme al sector de can Poc Oli per recuperar espècies naturals en una finca pública de 6 hectàrees on hi ha l’antiga discoteca Pont Aeri.

Entre els equipaments valuosos anunciats hi ha el nou servei per a infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals o l’esperadíssima nova escola Valldaura.

Aquest són els projectes de més abast i impuls públic, però cal subratllar operacions privades a l’Alcoholera o Concòrdia o la públic-privada de l’Anònima, entre d’altres, que transformaran espai públic.

LES PRINCIPALS ACTUACIONS

Nou contracte d'escombraries, 100 milions

Soterrament dels FGC, 40 milions

Fàbrica Nova primera fase, 41 milions incloent els 12,3 milions d'adquisició de terrenys

Depuradora Mancomunada a l'Agulla, 25 milions

Nova Seu de la Generalitat, 20,6 milions

Polígon del Pont Nou, 15,8 milions

Nova planta de l'abocador, 10,5 milions

Museu del Barroc, 9 milions d'euros

Nou Congost ampliat, 8 milions

Nou arxiu comarcal, 4,5 milions

Millora del col·lector a l'alçada de Sant Pau, 1,6

Nou servei per a infants maltractats , 1 milió

Passarel·la cal Gravat-Bufalvent 0,5

Acuació per rehabilitar amb criteris d'eficiència energètica 443 pisos, 12,5 milions

Rehabilitació de l'Anònima, 4 milions

Rehabilitació de la Torre Lluvià, 1 milió

Millora del transport públic, 6,1 milions

Millora patrimoni ignasià 4,1 milions (per al mirador de la Torre Santa Caterina i per a obres a l'antic Col·legi de Sant Ignasi i la rehabilitació del carrer del Balç, entred'altres)

Nou parc de Bombers, no quantificat

Reurbanització del carrer Guimerà, no quantificat

Nova escola Valldaura, no quantificat

Comissaria al passeig de la República, no quantificat