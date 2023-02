Els efectes de la sortida del govern de la Generalitat de Junts s'ha deixat sentir al ple de l'Ajuntament de Manresa. El cessament d’Antoni Massegú al capdavant de la delegació del Departament de Territori i el posterior nomenament de David Aaron López com a nou director dels Serveis Territorials de Territori a la Catalunya Central, ha tingut com a conseqüència el transvàs de responsabilitat de López cap a Pol Huguet.

El ple ha aprovat el nomenament de Pol Huguet Estrada com a membre de la Junta de Govern Local.

Amb aquesta modificació, la Junta de Govern Local queda integrada per l'alcalde, Valentí Junyent Torras, Cristina Cruz Mas, Joan Calmet Piqué, Pol Huguet Estrada, Josep Gili Prat, Montserrat Clotet Masana, Núria Masgrau Fontanet i Mariona Homs Alsina.

També se'l va nomenar quart tinent d'alcalde. El primer tinent d’alcalde és Valentí Junyent Torras, la segona, Cristina Cruz Mas; el tercer, Joan Calmet Piqué; el quart, Pol Huguet Estrada; el cinquè, Josep Gili Prat; la sisena, Montserrat Clotet Masana; la setena, Núria Masgrau Fontanet i la vuitena Mariona Homs Alsina.

López queda com a regidor de Mobilitat i Projectes Urbans i Huguet com a regidor de Ciutat Verda i Urbanisme.

La decisió s'ha pres amb l'opinió frontalment contrària del grup municipal de Fem Manresa. La seva presidenta, Gemma Boix, ha lamentat que es prioritzin "qüestions partidistes, que es prioritzi el partit per davant de la ciutat".

Boix ha dit que no consideraven possible compatibilitzar els dos càrrecs sense que un en surti perjudicat i que "jocs de cadires" com aquest contribueixen al desprestigi de la política.

Per part del govern, Cristina Cruz ha explicat que s'havia intentat causar la mínima afectació i que resultava favorable per a l'Ajuntament tenir presència al govern de la Generalitat, arguments que no han convençut el grup d'oposició.