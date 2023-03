Centenars de persones s'han sumat aquest dimecres al vespre a la manifestació que recorre el centre de Manresa en el marc del dia Internacional de les Dones. Sota el clam "no és no", els assistents han condemnat la violència de gènere i la discriminació que pateixen les dones. A la marxa hi han participat 2.000 persones, segons l'organització. Mossos d'Esquadra i Policia Local han reduït la xifra fins a les 1.800 persones.

Un pilar dels Tirallongues ha donat el tret de sortida a una marxa en què predominava un públic jove. Sota el lema "un dia no podrem més i juntes ho podrem tot" i un ambient festiu, les manifestants han començat a caminar des de la Ben Plantada amb quaranta minuts de retard. Tallant el trànsit, s'han dirigit cap al Passeig Pere III, per passar posteriorment pel carrer Guimerà i per la carretera Cardona.

El recorregut ha acabat a la plaça Major, on s'ha dut a terme una acció final. A l'últim tram del recorregut, la xifra de persones s'ha reduït significativament, fins a quedar-hi unes 300.

Som hereves de dècades de lluita i seguirem lluitant.



Avui, ahir i demà visca la lluita feminista contra el capitalisme i el patriarcat!



A Manresa, al Bages i arreu dels Països Catalans, #UnimNos per una vida digna!✊🏼 pic.twitter.com/TR0P8Natlj — Endavant Bages (@EndavantBages) 8 de marzo de 2023

Pintades al Caprabo i lectura del manifest

Durant el recorregut, manifestants han fet una pintada al supermercat Caprabo del Passeig III, on s'hi ha pogut llegir el missatge "si els preus la lien, nosaltres també". A més a més, durant també s'ha fet la lectura d'un manifest, que ha posat el focus en la pressió estètica. El text, centre altres aspectes, carregava contra "el cartel del negoci de depilació". "No ens perdran més el pel", han proclamant.

Les manifestants han recorregut la ciutat encapçalats per una pancarta amb el lema "un dia no podrem més i juntes ho podrem tot". Amb el seu pas, els assistents lluïen cartells que buscaven donar visibilitat al paper de la dona i demanaven eradicar la violència de gènere. Per exemple, s'hi han pogut llegir cartells amb lemes com "Sense Hermione, Harry hagués mort en el primer llibre" o "les dones volem créixer lliures".

La manifestació no ha estat l'únic acte que s'ha fet aquest 8M a la capital del Bages. Una hora abans de l'inici de la marxa, a les 6, més d'un centenar de persones han assistit a l'acte institucional del dia Internacional de les Dones a Manresa, que s'ha celebrat a l'auditori de la Plana de l'Om. Durant l'acció, s'ha posat el focus en la "doble invisibilització" que pateixen algunes dones pel simple fet de ser dones i grans.

Les reivindicacions han començat a les 8 del matí, amb piquets informatius a l'Institut Lacetània. Han prosseguit amb un passacarrer a les 11, que ha sortit de la plaça Espanya.

En l'àmbit de cobertura d'aquest diari hi ha hagut altres accions com el tall De la C-25 a Santa Maria d'Oló. Les manifestants han tallat amb palets i pneumàtics el carril de circulació en sentit Girona.

En conseqüència, s'han registrat fins a tres quilòmetres de retencions entre els punts 161.8 i 158.8. La circulació al vial s'ha reprès al voltant de les 9 del matí, després d'haver estat tres quarts d'hora tallada.

Ara mateix desenes de persones tallem la C-25 a l’alçada de Sta. Maria d’Oló en l’inici de la jornada de la #VagaGeneralFeminista✊🏼



Contra el capitalisme i el patriarcat, #UnimNos!



Juntes ho podrem tot!🔥 pic.twitter.com/CceFYPZ0zr — Endavant Bages (@EndavantBages) 8 de marzo de 2023

D'altra banda, a Barcelona dues manifestacions als accessos de la ciutat han causat retencions destacades a l'avinguda Diagonal i la Meridiana. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'entrada pel nord de la capital catalana ha provocat fins a tres quilòmetres de cua a la C-33 des de Montcada i Reixac i més de sis quilòmetres més de retencions a la C-58, des de Ripollet. D'altra banda, arran de la protesta a la Diagonal s'han arribat a generar més de sis quilòmetres de cua a la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat d'entrada a Barcelona.