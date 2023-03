Aigües de Manresa afirma que ha tancat el segon any de vigència del pla estratègic Horitzó 2025 que ha de finalitzar el desembre del 2025 amb un 25% d'objectius ja assolits.

Afirma que una de les accions més importants està relacionada amb el projecte de la nova planta potabilitzadora a l'Agulla, que substituirà l'actual dels Dipòsits Nous.

En aquest àmbit s’ha portat a terme una prova pilot, amb Eurecat, que ha permès comprovar que l’opció escollida per al tren de tractament que tindrà la nova planta com la més òptima. L’estudi ha permès provar com funcionen diverses tecnologies de potabilització amb l’aigua que haurà de tractar.

Energètica pública municipal

Destaca que l’octubre del 2022, juntament amb l’Ajuntament de Manresa, es van posar les bases per la creació d’una energètica pública municipal. "Es tracta d’un pas important per fer front al model energètic vigent". Ha explicat que l’Ajuntament encarregarà les funcions a Aigües de Manresa, que ja està promovent projectes de renovables en instal·lacions del seu àmbit de gestió i que ara també ho podrà fer en equipaments municipals.

En l'àmbit d'atenció al públic s’han incorporat sistemes d’avaluació de l’atenció rebuda, "que ens permetran millorar el servei i la gestió dels tràmits amb l’empresa. Conèixer aquestes dades ens ajudarà a entendre les seves necessitats, i millorar la interacció amb l’empresa i la satisfacció en el servei".

Enguany s’implantarà el nou servei d’atenció presencial a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. L'empresa d'aigües recorda que el gener del 2022 es va portar a terme una prova pilot de telelectura que ens ha permès provar 5 tecnologies diferents, amb 14 combinacions de tipologia de comptador, de transmissió de dades i software de gestió.