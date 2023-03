Instal·lar paviments que en diuen podotàctils perquè una persona cega pugui moure’s sens dificultat per la Seu de Manresa o a la Cova de Sant Ignasi, per exemple. O bé unes instal·lacions que s’anomenen bucles d’inducció magnètica perquè a les persones sordes amb àudiofon no els molesti el so ambient.

Són tan sols alguns exemples de les actuacions que, juntament amb treballs a l’espai públic, es duran a terme als principals equipaments turístics de Manresa per fer-los totalment accessibles tenint en compte tots els tipus de disfuncionalitats: física, visual, auditiva i intel·lectual.

L’Ajuntament invertirà un total de 823.000 euros per fer aquest tipus d’actuacions amb la idea d’aconseguir l’accessibilitat universal als principals conjunts turístics de la ciutat. Són diners dels fons europeus Next Generation. I una dada important: tots els projectes han d’estar enllestits el desembre del 2024. Ho diuen els Nex Generation europeus.

La iniciativa s’ha presentat aquest dilluns al matí a responsables de cadascun dels equipaments turístics on s’hi duran a terme millores. Són la basílica de la Seu, la Cova de Sant Ignasi, el carrer del Balç; l’Espai Manresa 1522; la torre Lluvià, el Museu de l’Aigua i el Tèxtil, l’infosèquia i la casa de la Culla. També s’han previst actuacions al darrer tram del Camí Ignasià i a itineraris urbans de la Manresa ignasiana.

El projecte ha partit d’una diagnosi a càrrec d’una empresa especialitzada, Predif, que posteriorment ha suggerit les millores a introduir. El treball ha estat finançat per la Diputació de Barcelona.

Segons el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, fer la Manresa turística més accessible és una línia innovadora important i avinent. Ha insistit que Manresa és una ciutat turística però ha volgut deixar clar que un destí turístic no es consolida en quatre dies. En la mateixa direcció s’ha expressat. Manresa seria,segons el seu concepte, un destí «emergent consolidat». I les millores en l’accessibilitat encara hi han d’ajudar més.

En la mateixa direcció s’ha expressat el cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, Xavier Font. Ha assegurat que l’accessibilitat és un tema que «no hem treballat massa», tan sols en espais concrets però no en conjunt com Manresa. Ha estat la primera ciutat que ha sol·licitat un estudi d’aquest tipus. «Hem treballat temes com la qualitat, la sostenibilitat i les destinacions intel·ligents». Ara s’hi afegeix l’accessibilitat.

L’estudi de l’empresa Predif ha conclòs que el grau d’accessibilitat als equipaments turístics i a l’itinerari urbà és de més del 60 %. Tret de l’itinerari del Camí Ignasià per la seva pròpia naturalesa rural. Segons el director tècnic de l’empresa, Miguel Carrasco, el primer pas ha sigut fer la diagnosi, i el segon proposar actuacions per l’accessibilitat és un dret que beneficia no tan sols a persones que pateixen alguna disfunció, sinó que les mesures que s’apliquin poden beneficiar tothom.

Entre les actuacions ja definides destaquen que l’ascensor del carrer Santa Llúcia que va a la plaça Major també pararà al carrer del Balç per salvar la Baixada del Pòpul per aquelles persones amb problemes de mobilitat. També se n’instal·larà un a la Casa Fàbregas -l’antiga fonda de Sant Antoni- on hi anirà la nova oficina de turisme i serveis municipals.

A més a més s’adequaran lavabos, els esmentats paviments podotàctils, aparell per amplificar el so, passamans de doble alçada o millores en la il·luminació. Tots els fulls de propaganda es renovaran, es reforçarà la tecnologia. Els canvis es duran a terme amb la col·laboració d’entitats com Casmacs -per a persones amb disfuncionalitat auditiva- Ampans i la ONCE.

A nivell d’itineraris una de les actuacions més importants que es faran serà entre la Cova, la Creu del Tort i el Punt de Llum. «Pel nombre de gent és un dels focus claríssims d’actuació i un circuit recomanable», segons Calmet.

Amb tots aquests projecte es pretén que l’accessibilitat als equipaments turístics passi del 60 al 90 %. El 10 % que queda és el Camí Ignasià.