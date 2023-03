Aquest dijous el dispensari del Xup tornarà a obrir després d’estar tres anys tancats. Des de la pandèmia. Tornar a disposar del consultori mèdic ha sigut durant tot aquest temps una de les principals reivindicacions dels veïns del barri que ara s'ha satisfet.

Tot aquest temps ha estat tancat perquè no complia les normes de seguretat, ventilació ni l’espai era adequat. Fins que l’Ajuntament de Manresa hi ha fet obres.

Hi ha un nou sistema de climatització i de renovació de l’aire, s’ha millorat l’accessibilitat i s’ha fet una nova distribució. Hi ha una sala d’espera a l’entrada que també s’utilitzarà per fer activitats d’educació comunitària, un consultori més gran del que hi havia abans, dos lavabos -un d’ells adaptat- i un petit magatzem.

Aquest dimecres al migdia hi ha hagut una visita al consultori mèdic. Penja del Centre d’Atenció Primària del Barri Antic que gestiona la Fundació Althaia, que és qui es farà càrrec del servei.

D’entrada obrirà tots els dijous de 9 a 11 i l’atendrà l’equip assistencial format per la infermera Sílvia Sala i el metge Marcos Daciw. És el mateix equip que atén els veïns de Xup al CAP del Barri Antic o bé a domicili, que actualment són una norantena de persones.

Aquest dimecres al migdia hi ha hagut una visita al dispensari amb una nodrida representació institucional que ha sorprès al barri. Hi havia l’alcalde, Marc Aloy; el director general d’Althaia, Manel Jovells; o la directora del sector Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès de Salut, Teresa Sabater. També el cap de Servei d’Atenció Primària de la Fundació Althaia, Josep Maria Vilaseca, i regidors. Entre ells els de Fem Manresa, que han dut al ple en més d’una ocasió la reivindicació veïnal d’obrir el dispensari. I naturalment, també hi ha hagut veïns.

Aloy ha assegurat que finalment s’ha fet realitat la reivindicació veïnal, i ha destacat que el dispensari també és un punt de cohesió social i de trobada. Fins i tot ha reconegut la tasca feta pel grup municipal Fem Manresa.

Sabater ha recordat que fins i tot abans de la pandèmia el consultori ja presentava deficiències. Ha remarcat, també, que s’ha garantit l’assistència sanitària al barri potenciant el servei a domicili.

Finalment Vilaseca ha expressat la seva satisfacció per poder tornar al barri en unes instal·lacions renovades que permetran «donar un millor servei». Ha destacat que també es duran a terme accions de prevenció i promoció de la salut.

Tothom qui ha volgut ha pogut visitar les instal·lacions renovades. Petites però dignes. Això sí, amb mascareta.

La representant dels veïns Virginia López ha assegurat que a molta gent gran del barri li anirà molt bé el dispensari per no haver de «baixar» a Manresa. «Portàvem tres anys darrere d’això», i fins i tot ho havien portat a un ple municipal. Ha donat les gràcies a Fem Manresa per les seves gestions a l’Ajuntament i ha recordat que abans de la pandèmia el dispensari obria dos cops a la setmana. «Veurem la demanda que hi ha ara» i si els dies i hores d'obertura s'han d'ampliar.