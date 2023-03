El parc de les ‘gàbies’ de Manresa haurà costat prop de 2 milions

250.000 euros. És el que costarà la que, a priori, hauria de ser la darrera reforma al parc del Pintor Vila Closes -el conegut popularment com parc de les gàbies- de Manresa per tal que s’acosti al màxim al que anhelaven els veïns abans de fer-lo, ja fa catorze anys. 250.000 euros que cal afegir, no només als diners que va costar, 1.389.139 euros, sinó també a tots els que s’hi han anat abocant entre aquesta xifra i la darrera per fer-hi millores i pedaços. En total, una inversió de més de 1.800.000 euros; en concret, 1.848.359,58.

Per a qui encara se’n recordi, traduïts en pessetes, 1.800.000 euros són 300 milions de pessetes. És el que ha costat a la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía i al seu xicot el mas Morera, que van comprar fa més d’un any al camí de Rajadell. És gairebé el doble dels diners que es destinen cada any a millorar els carrers malmesos de Manresa.

La diferència entre el que va costar l’obra en el seu dia i el que s’ha destinat a l’espai posteriorment són més de 400.000 euros (459.220,58), més del que va costar posar gespa artificial al camp de futbol de la Mion, i no arriba al que van costar junts l’ascensor que uneix el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major i el que lliga el Passeig de Pere III amb el carrer de Circumval·lació.

Els 250.000 euros serviran per treure les estructures de ferro que fan forma de lletra U, per plantar gespa a la banda més propera a l’avinguda de Tudela, per plantar una vintena d’arbres repartits pel parc, per treure el terra que hi ha a la banda del carrer del Pintor Basiana, que està malmès i ple d’esquerdes i que rellevarà un de formigó pintat; per instal·lar nou enllumenat i per fer tasques de manteniment i substitució del mobiliari que estigui malmès.

Abans, però, al parc, ja s’han fet moltes altres intervencions per remodelar-lo, després del rebuig frontal que va rebre del veïnat quan va veure com agafava forma i es va adonar que, el que en la presentació del 2006 eren unes espesses bardisses, es convertia en unes grans estructures de ferro.

Les reformes des del 2011

Els 424.220,58 euros són la suma dels esmentats 250.000 pendents d’invertir; dels 30.000 que va costar retirar el doble reixat que folrava les tres estructures metàl·liques, actuació que es va fer el maig del 2011. També hi ha els 18.290 euros que va costar la redacció del projecte de modificació del parc per part de l’arquitecte Jordi Garcia Villaplana; els 8.470 de desmuntar l’estructura longitudinal, que es va aprofitar com a tanca del pati del Xalet de Casa Caritat; els 29.970,32 de diverses actuacions, sobretot destinades a millorar la seguretat del parc; 84.764,18 euros per, entre d’altres, substituir el paviment de llambordes; i 2.726,08 per temes de reg i de sembra de feixes.

El parc Vila Closes és fruit d’una demanda històrica de l’Associació de Veïns de la Barriada Saldes-Plaça Catalunya. Després de molts anys, el setembre del 2006 el consistori i l’entitat veïnal van presentar conjuntament el resultat dels treballs de disseny de l’espai, que fins aleshores funcionava com un aparcament a l’aire lliure. Malgrat això, i per raons diverses, les obres es van anar endarrerint i no es van iniciar fins al juliol del 2008.

A partir del moment que el parc va començar a agafar forma, l’entitat veïnal es va mostrar en desacord amb el projecte perquè no era «l’acordat». Va ser inaugurat el 15 de juliol del 2009 amb una visita guiada a la qual ja no van assistir per mostrar la seva disconformitat. El 10 d’octubre del 2010 es va crear una comissió per a la millora del parc Vila Closes integrada per set persones, que va recollir més de 1.400 signatures contra l’urbanisme que s’estava fent a Manresa, en general, i contra el parc, en particular. Es van fer dues reunions amb l’alcalde, tècnics d’urbanisme i l’autor del projecte, David Closes, però no van arribar a res. El 4 d’abril del 2011, comissió i Ajuntament van signar un conveni per retirar les gàbies amb una sèrie d’actuacions repartides en tres fases, que CiU no va ratificar en el ple municipal.

El referèndum del 2012

El maig del 2012 es van plantejar les bases per fer un referèndum per a la reforma i millora del parc, que va tenir lloc els dies 19 i 20 d’octubre: van votar 759 veïns, 677 dels quals ho van fer a favor.

Finalment, es va posar en marxa el projecte de millora realitzat per l’arquitecte Jordi Garcia. L’agost del 2013 es va acabar la primera fase i l’agost del 2014, la segona, però el 2015 ja no es va iniciar la tercera i només la insistència dels veïns va fer possible destinar-hi 35.000 euros el 2018 per a la millora dels espais degradats a l’entorn de la font i la instal·lació de nous jocs infantils.

Finalment, el 28 de febrer passat, l’Ajuntament va convocar els membres de la comissió, alguns dels quals, com la que va ser la seva coordinadora, Teresa Vilaseca, han traspassat durant el llarg trajecte per tenir un parc al gust del veïnat, per presentar-los el projecte previst amb els esmentats 250.000 euros.

Han calgut molts anys, molta suor i, segurament, moltes llàgrimes per tenir un parc com el que somiaven els veïns i que faci honor al pintor Josep Vila Closes. També va ser l’associació de veïns la que el 2008 va recollir més de mil signatures per aconseguir que el futur parc portés el seu nom.