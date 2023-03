Per què serà inevitable reciclar a Manresa?

Tenir les deixalles fent pudor dintre de casa o desfer-se’n de forma incívica són les dues úniques alternatives que tindrà el veïnat que no s’adapti al nou model de gestió de residus de Manresa amb contenidors tancats.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, explica amb tot detall el que passarà i perquè passarà i deixa ben clar que hi haurà un servei permanent d’educadors ambientals que corregiran els ciutadans que no reciclin bé. Aquest personal ha vingut per quedar-se, perquè sense control els ciutadans es relaxen, diu.

Canviar la vida de tothom

El propi regidor es sorprèn que encara hi hagi qui no entengui «la magnitud del que anem a fer. No és la implantació de l’orgànica, no és la campanya ‘Envàs, on vas?’, no és una campanyeta de comunicació. Anem a canviar la vida de 78.000 persones».

Això implica modificar la forma de generar els residus del conjunt de la ciutadania, per a la qual cosa caldrà informadors ambientals «a peu de carrer sempre».

Serà obligatori

El regidor de Ciutat Verda recorda que fins ara reciclar era totalment voluntari.

Qui volia llançar els residus selectivament ho feia i si no volia no ho feia. «Per això tenim el desastre de xifres que tenim. Ara necessitem que totes les 78.000 persones de Manresa es posin a reciclar, perquè sinó tindrem les deixalles per terra».

Així que la lectura que fa el govern és que «necessitem els educadors ambiental sempre, tots els dies de l’any, excepte els diumenges, treballant a peu de carrer, corregint la gent que no ho fa prou bé, corregint la gent que es relaxa».

Huguet diu que «sabem que allà on s’han fet canvis de sistema el primer dia, la primera setmana, molt bé, però la gent es relaxa i si no es fa res un cop feta la implementació la taxa de recollida va baixant. La manera d’evitar-ho és informadors, informadors, informadors sempre. No 1 any ni 5 anys, sempre mentre hi hagi aquest sistema».

Inspeccions i visites

Els informadors ambientals analitzaran dades, faran inspeccions a contenidors, aniran a visitar la gent «perquè qui es desviï torni al camí. És indispensable i si no ho entenem no hem entès de què va el model. Aquest cop no es tracta només d’anar a recollir residus i de classificar-los, sinó de relacionar-se amb 78.0000 habitants a més de comerços i activitats econòmiques».

Sense alternativa

L’equip de govern d’ERC i Junts ho té clar: «la gent canvia d’hàbits perquè s’hi senten obligats, perquè no tenen alternativa».

Amb el nou sistema de contenidors tancats reciclar no serà opcional, «perquè si decideixes no reciclar hi ha dues alternatives. Una és quedar-te les deixalles a casa fent una pudor inaguantable i l’altra és ser incívic i el 90% de la població de Manresa i de Catalunya no és incívica i, per tant, quan se’ls diu que facin les coses, les fan. Aquest és el motiu pel qual la gent comença a canviar», ha afirmat Huguet.

Per què s’havia fracassat?

També explica el que ha passat fins ara a la ciutat. Les campanyes informatives i educatives «sabem que han estat un fracàs i es pot dir així. No han servit de res».

La causa és que «hi havia una gent sensibilitzada que reciclava i una gent cívica però no sensibilitzada que no reciclava, «perquè no hi trobava interès, no trobava cap incentiu: això que ho faci un altre, això perquè ho he de fer si el veí del costat no ho fa? Ara ho farà tothom». Huguet té clar que aquest és el motiu pel qual «ha funcionat a tants llocs i també funcionarà a Manresa. Però per això calen els informadors ambientals, sinó no funciona el model».

Centenars de queixes

Insisteix que «si deixes els informadors ambientals al cap de 2 anys el model fracassa, perquè qui s’encarregarà d’anar a visitar la persona que no ho fa bé? Qui s’encarregarà d’anar a visitar el comerç que ha de canviar d’horaris? Qui s’encarregarà de gestionar els centenars i centenars de queixes i incidències que hi haurà?».

La resposta és que això ho faran els informadors. «Sabem que anem a fer una cosa molt difícil. Per tant, no n’hi ha prou amb les mans que tenim a l’Ajuntament. Necessitem moltes més mans que són aquestes», rebla.