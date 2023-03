Més de 300 persones han pogut veure per dins com serà el futur Museu del Barroc de Catalunya a Manresa, les obres que s’estant fent a l’antic col·legi de Sant Ignasi de la ciutat i estrenar els nous acessos, encara sense enrajolar però amb unes vistes diferents de la ciutat. És aquesta mena de cub que hi ha a la plaça de Sant Ignasi que a més a més de fer de nova entrada al Museu de Manresa farà les funcions de mirador de la ciutat.

Té un sentit, però. L’accés és pràcticament al mateix punt on hi havia la cúpula de l’antiga església de Sant Ignasi que es va enderrocar per la Guerra Civil. Era l’única església de la ciutat que tenia una cúpula, i així es recorda al paviment de la nova plaça que encara s’ha d’obrir al públic. D’aquesta forma s’evoca la sensació de verticalitat que havia de tenir.

Així ho ha explicat l’ideòleg i autor del projecte i arquitecte municipal David Closas. Ha sigut un dels guies de la visita. També hi ha participat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Rebia els visitants a la nova plaça, que tot i que sembla que s’ha enllestit encara no ho està del tot, per informar als visitants del context general d’un projecte que sembla etern -les obres van començar el 2016- i que s’espera que acabin a finals d’aquest any.

La visita continuava a una de les noves dependències de la planta baixa. L’historiador Jordi Bonvehí explicava la història de l’edifici. Després es passava a la rampa, que serà un dels senyals d’identitat de l’edifici. Per la seva singularitat i perquè esdevindrà un nou mirador de la ciutat.

I finalment els visitants rebien les explicacions de la regidora de Cultura, Anna Crespo, i del director del museu, Francesc Vilà, sobre el projecte del Museu del Barroc de Catalunya. La nota final la posava una formació de música de cambra.