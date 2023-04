Per què els excrements dels coloms als carrers de Manresa són grocs i líquids?

Per què els excrements d’ocell s’han tornat groguencs i líquids? Pateixen diarrea? Ja fa setmanes que aquestes deposicions es troben a les voreres, als bancs, als parcs, davant de les entrades a les cases, als garatges... A Manresa, la presència d’excrements de coloms al carrer és un autèntic problema. Segons on es deixa aparcat el vehicle, gairebé és segur endur-se’n a la carrosseria una tifa de colom. Per això, hi ha qui, abans d’aparcar, ja comproven que no hi hagi un plàtan just allà.

