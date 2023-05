Ampans inaugura seu a Manresa de l'Escola de Noves Oportunitats per a joves que han quedat al marge

Go Far! Arriba Lluny! Escola de Noves Oportunitats. Al número 12 del carrer de la Maternitat d'Elna de Manresa, en una nau que havia estat un taller mecànic i després va quedar abandonada, hi ha les noves instal·lacions al Bages del Centre de Noves Oportunitats, fruit d'un programa del SOC, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. A la Catalunya Central, aquest centre el dirigeix la Fundació Ampans, que va guanyar el concurs públic. L'escola s'ha batejat com FAR (de Formació, Aprenentatge i Repte), Escola de Noves Oportunitats, i el seu lema és el '"Go far! Arriba lluny!" que hi ha escrit en una de les parets. Fins ara, estava repartida en tres locals diferents. Amb la concentració en un de sol s'ha volgut dignificar.

Aquest migdia s'ha fet la inauguració del nou espai amb la presència d'un centenar de persones, inclosos els alumnes que s'hi estan formant. D'ençà que va començar a funcionar el programa a la Catalunya Central (a Catalunya hi ha repartits onze centres en total), el 2015, hi han passat més de 1.800 joves de 16 a 24 anys. Són nois i noies que no treballen i que han deixat els estudis; en definitiva, que no tenen gens clar el futur o que, directament, no en tenen. L'objectiu és oferir-los l'oportunitat d'encarrilar les seves vides, ja sigui tornant a estudiar o entrant al món laboral.

El cas del Khalid

És el cas de Khalid Dahoche, un jove el Marroc (a la foto de sota, el segon per la dreta) que va arribar amb pastera a Espanya quan tenia 17 anys. Va viure un any en un centre de menors a Andalusia i, quan va ser major d'edat, va marxar a Manresa, a casa d'un oncle. Mirant YouTube va veure un vídeo de l'escola d'Ampans i hi va anar. Fa fer els dos cursos i un dels formadors subcontractats, Carlos Muñoz, fundador de l'empresa CM Soldaduras, amb seu a Sallent, va veure el seu potencial i el va contractar. El Khalid, que per no morir al mar com tants d'altres, va haver de tirar a l'aigua un bidó de gasolina per fer-se lloc a la pastera a on anava, fa dos anys que treballa amb Muñoz.

La finalitat de l'Escola de Noves Oportunitats és justament aquesta, que la situació de molts joves que queden al marge del sistema no s'eternitzi. Donar-los una oportunitat i fer-ho amb un sistema d'aprenentatge i d'acompanyament personalitzats. Per cadascun dels dos cursos hi passen entre 300 i 400 nois i noies, que es reparteixen entre les comarques de l'Anoia (Calaf, Capellades, Masquefa/Piera i i Vilanova del Camí), el Solsonès (Solsona), el Bages (Manresa, on hi ha la seu central), el Moianès (Moià), el Berguedà (Berga) i la Cerdanya (Puigcerdà). Mentre que a Manresa hi ha l'escola de referència al Bages, a les altres comarques, Ampans fa les primeres trobades amb els potencials alumnes en espais que els cedeix l'Ajuntament, i la formació en altres llocs com, per exemple, centres cívics.

Els convidats a l'acte d'inauguració d'aquest migdia, autoritats i empreses col·laboradores, entre d'altres, han fet un recorregut per les diferents parts del procés de creació d'un cotxe teledirigit. A cada aula, un grup d'alumnes acompanyats pels seus respectius formadors, els han explicat la feina que havien fet: triar el producte, l'estratègia, fer el prototip, la seva materialització, la seva comercialització. Tot seguit, s'ha fet la part més oficial, conduïda amb molta desimboltura per dos alumnes i que han obert i tancat dues cançons interpretades per dos dels formadors.

Toni Espinal, director general d'Ampans, ha remarcat la importància de programa per tal que el projecte de vida dels joves "no depengui de la seva sort" sinó que tinguin oportunitats. Ha explicat que dels 1.856 alumnes que hi han passat des del 2015, 423 han entrat al món laboral i 379 han reprès els seus estudis acadèmics. Ha felicitat el SOC per la iniciativa i ha agraït la implicació del principal col·laborador d'Ampans per dur a terme el projecte, Fundació Intermedia, amb què van formar la UTE Ampans-Intermedia Catalunya Central per presentar-se al concurs. S'ha adreçat als joves que hi havia escoltant-lo i els ha esperonat a esforçar-se, a aprofitar l'oportunitat, a aprendre, a gaudir i a construir-se un bon present i un bon futur. Els ha recordat, alhora, que ells són els responsables de "dibuixar la societat del futur".

El funcionament

Ada Colomé, directora del Centre de Noves Oportunitats a la Catalunya Central, ha explicat el funcionament del programa. Els potencials alumnes es contacten en sessions informatives als instituts i a les oficines joves, entre d'altres llocs. A partir d'aquí, als que hi entren, se'ls fa una acollida, orientació, una formació, acompanyament i un suport per definir el seu projecte de vida. Ha explicat els itineraris que tenen a l'abast (hostaleria, industrial, serveis comercials, noves tecnologies, social...) i la seva presencia a la comunitat. "Visitem menjadors socials, fem accions de voluntariat amb col·lectius de gent gran i persones amb discapacitat, treballem els dies mundials relacionats amb la desigualtat per raó de gènere, a la Transpirinaica, al Let’s Clean Up/Oceans. Visitem botigues de segona mà i de zero waste. Treballem els ODS durant tot el programa". També ha agraït la implicació dels agents col·laboradors, que inclouen una trentena d'empreses.

Un vídeo per donar a conèixer i promoure el programa arreu de Catalunya enregistrat pel SOC al Centre de Noves Oportunitats a la Catalunya Central de Manresa ha donat pas a una taula rodona on han intervingut Khalid Dahoche, Carles Muñoz, Jordi Asensio, cap de formació del FAR, i Maria Aguilera, tècnica. Asensio ha posat l'accent en el fet que els joves aprenen fent i en l'acompanyament que reben per aconseguir els objectius.

Els parlaments

Tambéhi han intervingut Mariona Homs, directora general de Serveis Socials; Sebastià Catllà, president de la Fundació Ampans; Josep Duran Vázquez, responsable de Coordinació Directiva al SOC, i l'alcalde Marc Aloy. Homs ha posat de relleu la importància de donar la mà a joves que molt sovint arriben al país sense res; Catllà els ha esperonat a no tirar mai la tovallola; Duran ha parlat amb orgull dels centres de noves oportunitats que "han demostrat que és un programa d'èxit". Ha afegit que està consolidat i n'ha assegurat la continuïtat. Per part seva, Aloy ha felicitat Ampans per la feina i pel local que ocupa l'escola, que està fet amb molt gust, i ha apostat per la solidaritat amb les persones que arriben buscant una oportunitat com la millor opció de la societat d'acollida.