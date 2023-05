L'administració del Carrefour de Manresa dona un primer premi de la Loteria Nacional

L’administració de loteria número 8 de Manresa, que és la que hi ha ubicada al centre comercial Carrefour (Loteria Montserrat), ha estat una de les que ha repartit el primer premi del sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dijous. En concret, pel número 70.565, dotat amb 300.000 euros a la sèrie (30.000 euros per dècim). L'establiment n'ha venut un dècim per terminal.

Aquesta administració manresana porta un molt bon any, ja que al gener va repartir també més de 300.000 euros entre una quarantena de butlletes. Va ser amb motiu d’un sorteig de caràcter extraordinari de la Loteria Nacional, com és el Sorteig d’Hivern (el posterior al del Nen), que, a part dels premis principals, té entre les seves singularitats dotze extraccions especials dotades amb un premi de 75.000 euros a la sèrie. Una d’aquestes dotze extraccions va correspondre al número 3.729, al qual aquesta administració manresana està abonat des de fa anys (és a dir, és un número que té a la venda totes les setmanes), amb diversos compradors fixos. A banda d’aquests, però, d’aquest número en van acabar venent fins a un total de 42 dècims, amb la qual cosa l’administració manresana va escampar 315.000 euros molt repartits.