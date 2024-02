L’enginyer industrial i gerent de l’empresa pública Aigües de Manresa durant 31 anys, Josep Alabern, a títol pòstum, i el Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) de la Catalunya Central són els guanyadors de la vuitena edició del Premi Séquia, un guardó que convoquen la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages-UManresa.

El premi Séquia reconeix cada any persones i institucions que treballen amb actitud positiva i constructiva en benefici del progrés de la societat manresana i que són continuadores de l’esperit dels impulsors de la Séquia. El lliurament del premi es farà el dia 20 de febrer, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, a les 5 de la tarda.

L’acte forma part del programa de la Festa de la Llum. Els guanyadors seran obsequiats amb una escultura de l’artista manresà Ramon Oms i seran convidats a signar al llibre d’honor del guardó.

“El Senyor de les Aigües”

Serà la segona vegada que el Premi Séquia, en la categoria individual, s’atorga a títol pòstum. El jurat d’aquesta edició ha decidit concedir aquest reconeixement a Josep Alabern Valentí, que va morir el passat 4 de gener, als 82 anys. Alabern va ser secretari de la Junta de la Séquia i va treballar intensament per posar en valor el canal construït el segle XIV i per defensar-me la importància com a infraestructura hidràulica de gran valor patrimonial i cultural per a la Catalunya Central.

Enginyer industrial de professió va ser director-gerent d’Aigües de Manresa entre els anys 1981 el 2018. També va presidir la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (1986-2014).

Era conegut amb el sobrenom de "El Senyor de les Aigües”, per la seva dedicació al món de l’aigua. Al llarg de la seva vida va ser un gran defensor de la gestió pública de l’aigua i la seva visió, les dots de negociació i el seu to conciliador van convertir l’empresa que dirigia, Aigües de Manresa, en un model de gestió referent al país. De la seva trajectòria també en destaca el compromís amb la divulgació de l’enginyeria i la defensa del patrimoni industrial.

El jurat ha considerat que la figura d’Alabern connecta amb els valors que reconeix el Premi Séquia. En primer lloc, pel seu compromís amb la comunitat des de la direcció d’Aigües de Manresa, amb una clara vocació de servei públic per fer compatible un servei de qualitat i la viabilitat econòmica de l’empresa.

El jurat ha valorat també la tenacitat d’Alabern en la divulgació del patrimoni industrial i, en especial, les infraestructures vinculades a la gestió de l’aigua, com la Séquia de Manresa.

El tercer dels valors que ha valorat el jurat del premi ha estat la seva capacitat de diàleg que va posar al servei de projectes estratègics per a la ciutat, sumant complicitats i ajudant a superar conflictes i dificultats. De fet, la creació del Premi Séquia és un exemple d’aquesta suma de complicitats.

Trastorn de l’espectre autista

En la modalitat col·lectiva, el jurat ha decidit premiar la trajectòria de 10 anys de treball del Centre de Recursos del Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central. A hores d’ara, aquest centre s’ha convertit en un dels més potents del nostre país en termes d’atenció i acompanyament tant a infants com joves que pateixen aquesta disfunció neurològica. La tasca que duu a terme també és important pel que fa a l’atenció a les seves famílies.

El Centre de Recursos en el Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central ofereix teràpies i un espai de lleure per a les persones amb autisme, així com suport psicològic tant per a ells com per a les seves famílies.

Pel que fa als valors que connecten aquesta entitat amb els valors dels impulsors de la Séquia, el jurat n’ha destacat tres: la fermesa i la tenacitat, l’enfocament a la recerca de solucions i la capacitat per teixir complicitats.

Se n’ha valorat el treball en la visibilització d’aquest trastorn i en la sensibilització de la societat per promoure la integració social de les persones afectades. També el treball col·lectiu i en equip per buscar solucions als problemes d’aquestes persones i les seves famílies i la capacitat de teixir complicitats amb diferents col·lectius per promoure accions solidàries que permetin finançar els serveis que ofereixen.

Vuit anys de Premis Séquia

En les edicions anteriors, els premis s’han lliurat a Pere Garcia (a títol pòstum), a la Cooperativa Mengem Bages (2017); al metge i investigador Pere Joan Cardona i a la Coral Infantil de les Escodines (2018); a Sebastià Catllà i a la Comunitat de Sant’Egidio (2019); a Anna Rotllan i el CAE, formació i serveis socioculturals (2020); a la directora de Càritas, Josefina Farrés, i als moviments informals i autogestionats que van ajudar en temps de Covid-19 a Manresa (2021) i a l’historiador i geògraf Francesc Comas i a l’Associació l’ERA, Espai de Recursos Agroecològics. En la darrera edició, el premi individual va ser per a la historiadora Conxita Parcerisas i el col·lectiu per al Servei d’Oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.