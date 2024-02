La indignació per la reordenació sense avisar de l’entrada a Manresa per la carretera de Santpedor ha donat pas a un període d’adaptació als canvis, segons explica el president de l’associació de veïns del barri, Carles Boix.

Fa una setmana, l’associació de veïns es va posar en peu de guerra perquè l’Ajuntament havia alterat l’entrada a la ciutat per aquesta via neuràlgica «sense cap mena d’explicació». Ara no veuen de bon ull les mesures adoptades, però el grau d’indignació ha baixat.

De cop i volta es van trobar pintada de vermell a la calçada una franja de més de metre i mig al llarg d’uns 200 metres entre la parada de busos pròxima al carrer Enric Morera i el xamfrà del carrer Bernat de Cabrera, a la banda dreta en sentit d’entrada a la ciutat. La delimitació d’aquest espai per a vianants es va fer desplaçant els aparcaments i les zones de mercaderies al carril de trànsit que s’eliminava.

Nova senyalització

El costum d’haver tingut durant molts anys dos carrils cap a les Bases va fer que, malgrat la nova senyalització que els obligaria a girar a l’esquerra cap al carrer Enric Morera, molts conductors continuessin recte. Passats uns dies ha baixat el nombre de conductors que, per inèrcia, se salten la nova senyalització.

El dirigent veïnal ha valorat que ha millorat la càrrega i descàrrega comercial, però es manté a l’expectativa sobre el canvi de carril que cal fer a l’alçada del carrer Enric Morera.

El fet de no tenir una gran recta al davant ha fet reduir la velocitat dels conductors.

Boix ha valorat, també, que des de l’Ajuntament s’hagi informat en diverses ocasions sobre els canvis introduïts, després que es queixessin públicament.