El grup municipal del Front Nacional a l’Ajuntament de Manresa s’ha posicionat en contra del nou mapa escolar que entrarà en vigor el curs vinent i que canviarà les normes a l’hora de matricular els infants que han de començar l’ensenyament obligatori, I3, i també els qui hagin de fer primer d’ESO a l’institut. Manresa passarà d’una zona escolar a quatre al nucli urbà, i dues de perifèriques per frenar la segregació al món educatiu. També han canviat les adscripcions de les escoles de primària als centres de secundària.

La regidora de Front, Maria Àngels Curtichs, assegura en un comunicat que és més propi d’estats autoritaris «que l’administració decideixi a dit on han d’estudiar els fills de les nostres famílies». Així mateix, critica que es parli de «zones d’alta complexitat com si fos un bolet que surt del no res, com si la complexitat fos fruit de la casualitat i no de polítiques forassenyades».

A partir d’aquí entra en el discurs contra la immigració. Afirma que s’ha esberlat «la capacitat d’integració» i que no tot «s’arregla amb recursos i polítiques socials». Opina que «no tot se soluciona amb cada vegada més despesa i més deute», i que no es pot culpar de tot la societat catalana. Al comunicat, Front Nacional, insisteix en la seva idea que «la societat catalana està acollint per sobre de les seves possibilitats», i creuen que l’escola catalana està en «decadència» malgrat «la tasca de tots els docents.

Opina que "la caiguda dels resultats acadèmics i la transmissió de la llengua catalana són esfereïdors", i que per diverses circumstàncies els alumnes catalanoparlants són una minoria. Acaba dient que "molts centres s’han convertit en una màquina de castellanització. Només cal parar-se a la porta del pati de la major part de les escoles".