El regidor d'Acció Climàtica de Manresa no va votar a favor dels 4 carrils de la C-55

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar dijous que liderarà la reivindicació perquè la C-55 tingui 4 carrils entre Manresa i Castellbell. Ho va fer amb una significativa absència, la del regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, que va ser comptabilitzada com abstenció.

Una abstenció que mostra la profunda incomoditat dels republicans amb la proposició presentada pel soci de coalició Impulsem perquè sigui Manresa qui lideri el desdoblament de la carretera amb el sistema de 2 més 2.

Com que el resultat de la votació va ser de 21 vots a favor, 3 en contra i una abstenció, inicialment aquest diari va atribuir l'abstenció a Vox, l'única formació amb només un regidor.

No va ser així. Vox va votar a favor, Fem va votar en contra i el que va passar va ser que el regidor ecologista responsable dels temes mediambientals i de sostenibilitat, Pol Huguet, havia sortit oportunament de la sala.

Altres motius

La versió oficial és que va tenir necessitat d'anar al lavabo. No costa gaire, però, inferir que hi havia altres motius.

ERC va haver de fer un exercici de funambulisme que no va comptar amb el vot d'Huguet.

La resta de regidors republicans van votar a favor que l'Ajuntament de Manresa "lideri la reivindicació d’accions que són necessàries per instar al Govern que actuï de manera decidida per millorar la carretera C-55 seguint el criteri del 2+2 final en el seu tram més crític (entre Manresa i Castellbell i el Vilar)".

Això és el que es va aprovar tot seguit que el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, declarés que els republicans "som on érem el 2019, on aquest traçat de 2+1 no impossibiliti un futur 2 més 2".

Els republicans són contraris al desdoblament. ERC Bages ho va deixar clar en un posicionament recent. Per això Impulsem va haver de retirar la primera moció presentada al ple de gener.

Una moció que proposava que l’Ajuntament de Manresa liderés el grup d’accions per instar al Govern la seva actuació decidida i finalista del "desdoblament íntegre" de la C-55 en el seu tram més crític que és entre Manresa i el Túnel del Bogunyà.

El text finalment aprovat, al ple de febrer, ha estat més matisat. Diu que Manresa liderarà la reivindicació per a un 2+2 "final". I que ho liderarà conjuntament "amb el Consorci Viari del Bages, el Consell d’Alcaldesses i Alcaldes i per totes les entitats del territori".

D'aquesta forma es pot interpretar l'acord com que el desdoblament sigui una possibilitat de futur que no arribi mai. El grup municipal d'Impulsem, però, intentarà fer valdre l'acord plenari pel desdoblament.