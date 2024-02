El govern de Manresa repta Junts a anar a la Sindicatura de Comptes si dubta del Museu del Barroc

Negativa rotunda de l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem Manresa a fer una auditoria externa de les intervencions realitzades a l’edifici de l’Antic col·legi de Sant Ignasi, per encabir el nou Museu del Barroc, i a l’espai públic on hi confronta, tal i com reclama el grup municipal de Junts.

El partit polític d’oposició vol que es realitzi un estudi independent sobre la relació de projectes, abast i adequació d’aquests dins del Pla director d’usos de l‘edifici de l’antic Col·legi de Sant Ignasi; la relació de contractes, imports de licitació i imports finals de les obres -i, en el cas de sobrecostos, explicar-ne els motius- i les incidències recollides en les actes i llibres de direccions d’obres.

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va respondre en el darrer ple municipal que «no hi ha en absolut necessitat de fer una auditoria independent perquè els números són clars, transparents, estan a la seva disposició i si observa qualsevol anomalia li suggereixo que vagi a la Sindicatura de Comptes, que és la institució que realment pot fiscalitzar, intervenir i avaluar si hi ha hagut o no una correcta aplicació dels recursos públics».

Pere Massegú va recordar que «en una Administració les funcions de fiscalització i control intern de la gestió financera estan reservades a funcionaris i, en aquest cas, li corresponen a la Interventora municipal que realitza les seves funcions amb plena autonomia i independència de criteri».

Aquest control abasta també el de les subvencions i ajudes públiques i la legalitat sobre tots els processos de contractació.

Segons el regidor d’Hisenda, totes les actuacions que demana Junts en la seva moció ja han estat subjectes a aquesta fiscalització de la Interventora i del seu equip i no tenim cap dubte sobre la correcta realització i la seva professionalitat».

Va afegir que com que l’actuació a l’antic col·legi Sant Ignasi ha rebut finançament d’altres administracions això vol dir que també ha estat fiscalitzada per aquestes per justificar la correcta aplicació de les subvencions rebudes.

Per aquests motius, «no veiem quin valor afegit podria aportar una auditoria».

Aclarir les despeses

El president del grup de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va defensar que l’auditoria no havia de ser de processos i decisions merament econòmics. «No es dubta d’una malversació estrictament econòmica sinó que volem esclarir a on han anat els diners, quina part és museu, quina part feia falta, què va passar amb l’execució de les obres i la rescissió del contracte, i amb els sobrecostos», va dir.

Va insistir que «volem que uns tècnics especialistes en obres aclareixin la confusió generalitzada que hi ha sobre què s’ha fet i què no i quan ha costat el nou Museu del Barroc».