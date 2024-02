El Cercle Artístic de Manresa ha estat enguany l’entitat administradora de la Festa de la Llum amb motiu del seu centenari. El president Joan Carrió se sentia satisfet ahir al migdia a l’hora de fer balanç de l’encàrrec mentre, juntament amb els companys de junta, preparava el piscolabis de cloenda de l’Urban Sketch, una trobada per dibuixar a l’aire lliure que va aplegar 37 participants de Manresa i comarca, principalment.

Han estat uns dies intensos?

Ens van comunicar que seríem els administradors de la Llum abans del juny, i cap a finals de setembre i inicis d’octubre ens vem posar a treballar. El plat fort, però, va començar al desembre.

Quina era la seva feina? El programa d’actes l’elabora l’Associació Misteriosa Llum.

Sí, i nosaltres vam participar en tots els actes, però l’administrador sempre rep la petició d’aportar coses diferents i dur a terme una iniciativa que perduri. Al Cercle promovem l’art, però no hi tenim gent jove perquè no fem escola. Per això vam pensar que seria una bona idea dur a terme activitats per a ells, i el dia 17 de febrer vam organitzar a la plaça Neus Català una festa infantil amb un treball manual per crear una rosassa, concretament es tractava que els infants imaginessin com devia ser la rosassa de l’antiga església del Carme per on, segons explica la llegenda, va arribar la llum de Montserrat.

Una manera d’integrar els xics a la Festa de la Llum.

El resultat va ser una rosassa de 2x2 metres que es pot veure fins al cap de setmana a la Casa Lluvià. La Maria Navarrete va animar la matinal i la gent del CAE ens va ajudar a organitzar la trobada. Una setmana abans havíem portat a l’Espai Plana de l’Om l’obra de titelles Picasso a la mirada, de la companyia Pengim Penjam.

El pintor malagueny va morir el 1973 i se n’ha estat commemorant el cinquantenari.

No és fàcil fer un espectacle de titelles sobre el món de l’art per a la canalla, però els Pengim Penjam ho van fer pel Museu Picasso però només per un any, i la nostra petició hi va tenir cabuda. Gairebé vam omplir la sala.

L’art va impregnar la festa, doncs.

El dia 18 vam celebrar el 62è Concurs de pintura ràpida de la Llum, amb 40 participants. La novetat va ser la creació d’una categoria per a infants, adolescents i joves, que va reunir 17 pintors. L’Urban Sketch ha tancat tot aquest programa, en el que també hi hem d’incloure la descoberta de l’escultura dedicada a la Dona Artista que hem instal·lat al carrer Barreres, obra de la Xus Royo Reverte. És important fer visible un sector del món artístic, les dones, que massa sovint ha quedat en un segon pla.

Que els ha aportat com a entitat ser els administradors de la Llum?

Ens ha permès viure més intensament la festa, sentir-nos-en part, viure situacions i actes que si no ets a l’organització no hauríem viscut. I tenim la intenció que les categories per a joves del concurs de pintura ràpida i l’urban sketch tinguin continuïtat en el calendari si l’Ajuntament ens hi dona un cop de mà.

Hi han col·laborat altres entitats en l’organització d’aquestes activitats?

La Llum és possible gràcies a la feina de moltes entitats. L’Ajuntament i l’Associació de la Misteriosa Llum ho coordinen tot, però tens el Centre Excursionista de la Comarca del Bages, el Club Atlètic Manresa, els Tirallongues, ... La festa és tan reeixida i participada perquè hi ha el concurs fonamental de les entitats.