Els 40 estudiants de la primera promoció de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) que s’han presentat a la prova del MIR han superat l’examen. Tots ells podran accedir a alguna de les 8.772 places que s’ofereixen per continuar la seva formació. Ara ja en una especialitat mèdica concreta. Són els anomenats metges interns residents. D’aquests quaranta estudiants, una vintena s’han format els darrers anys a la Unitat Docent de Manresa que hi ha a l’Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia.

A la prova que s’ha dut a terme recentment hi han participat uns 14.000 graduats en medicina d’arreu de l’estat. Tot i que les dades són encara provisionals, es calcula que els 6.000 primers podran escollir l’especialitat que desitgen, tot i que en alguns casos dependrà de factors com l’oferta i la demana. Hi ha especialitats més preuades que no pas altres.

Medicina des del 2017

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya va començar a impartir Medicina el 2017. La federació universitària entre la Fundació Universitària Balmes de Vic i la Fundació Universitària Bages de Manresa va ser clau per tenir aquests estudis.

Dels sis cursos del grau, els dos primers s’imparteixen a Vic tot i que ja es comencen a fer simulacions al campus Manresa. A partir de tercer, quan de la formació general ja s’entra a un cicle més clínic i també s’inicien les pràctiques, els estudiants es reparteixen entre les Unitats Docents de Vic i la de Manresa. La de Manresa és a les antigues urgències de l’edifici històric de l’Hospital Sant Joan de Déu. Es va posar en marxa el 2019 amb 31 alumnes.

El juny de l’any passat es van graduar 47 dels 80 estudiants que van començar Medicina a la Uvic-UCC. Des de llavors fins ara s’han preparat per afrontar el MIR. Als sis anys que duren els estudis del grau, si és que es completa a la primera, cal afegir-hi els cinc de formació que dura la residència.

D’entre els 14.000 opositors, l’estudiant de la UVic-UCC que ha obtingut una millor posició és Artur Aymar, de Barcelona, que s’ha situat al lloc 58. Ha fet Medicina a la Unitat Docent de Vic.

El mètode d’aprenentatge que ha aplicat la facultat és innovador. Es basa en casos clínics, pràctiques i simulació. D’aquesta forma es combina el coneixement amb la pràctica clínica. També compta amb un programa per preparar els estudiants a afrontar la prova del MIR. En aquesta els estudiants s’hi juguen el 90 % de la nota final que els donarà la posició per escollir plaça i especialitat. L’expedient acadèmic del grau tan sols suposa en aquest cas el 10%.

570 estudiants

Medicina depèn directament de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS). Es va constituir el 2015, un any després del pacte federatiu entre Manresa i Vic. És una de les fundacions que conformen la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Actualment, té 676 estudiants, dels quals 570 són de Medicina. Aquest curs ha posat en marxa dues noves titulacions. Odontologia, amb 74 estudiants, i Audiologia, amb 32.

La FESS compta amb 220 professors i investigadors, la majoria dels quals, un 70 %, són metges del territori. La resta són de grans centres assistencials i de recerca de l’àrea metropolitana. També compta amb 150 col·laboradors docents de pràctiques que guien els estudiants. Són a la Fundació Althaia de Manresa, el Consorci Hospitalari de Vic, a centres d’atenció primària del territori, hospitals comarcals i centres de salut mental.