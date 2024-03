Núria Picas sobre la persecució al Prat: "El lladre va fer cara de sorprès en veure's atrapat per una dona"

"Soc una inconformista de mena i no podia deixar escapar el lladre tan fàcilment". La corredora de muntanya manresana Núria Picas explica a Regió7 el mal tràngol que va viure aquest dimarts a l'aeroport del Prat de Barcelona, quan un home li va robar la motxilla mentre descarregava l'equipatge del cotxe. Amb el propòsit de recuperar la bossa, Picas va començar una persecució digna de Hollywood, que ella mateixa ha compartit aquest dimecres a les xarxes socials, i que va acabar amb el lladre reduït i amb "un final agredolç".

Picas va arribar dimarts a la Terminal T1 de l'aeroport del Prat de Barcelona disposada a agafar un vol per dirigir-se cap a les illes Lofoten, a Noruega, per a participar com a guia en una experiència d'esquí de muntanya amb l'empresa B4Experience. Quan es trobava al pàrquing de la T1 descarregant l'equipatge del cotxe, va aparèixer un home que, d'una revolada, li va agafar la motxilla de l'interior del cotxe i va fugir corrents, sense comptar que la motxilla que volia robar era d'una de les millors corredores d'ultra d'elit que, entre altres assoliments, va guanyar l'Ultra Trail del Mont Blanc el 2017 i s'ha coronat 5 vegades a la Salomon Ultra Pirineu.

Dins de la bossa que va agafar el lladre, l'atleta hi portava el mòbil, les targetes bancàries, el passaport i tota la documentació necessària per agafar el vol cap a les illes Lofoten. Per això no va dubtar ni un segon a perseguir-lo per recuperar les seves pertinences i no quedar-se sense el viatge. "Quan em vaig adonar que s'havia endut la bossa, vaig començar a córrer darrere seu sense pensar-m'ho i amb un esprint d'uns 100 metres vaig aconseguir recuperar la motxilla", explica la manresana, que recorda la sensació d'adrenalina de posar-se a perseguir un lladre enmig de la resta de passatgers que descarregaven les maletes dels cotxes.

La història, però, no acaba aquí, ja que la corredora no en va tenir prou en recuperar la motxilla i deixar escapar el lladre. "No el volia deixar marxar com si res, entre altres coses, perquè tampoc tenia clar si s'havia endut alguna cosa més", destaca. Aleshores va començar una segona carrera més llarga per perseguir el lladre per les escales del pàrquing de l'aeroport, des de la planta -2 fins a la planta 0, on el va aconseguir atrapar i reduir agafant-lo pel braç. "No sé d'on vaig treure la força per retenir-lo", reconeix la corredora, que afegeix que va veure "la cara de sorpresa del lladre en veure's reduït per una dona".

Una vegada el va enxampar, va avisar un dels professionals de seguretat de l'aeroport que es trobava a la vora, "però en comptes de venir a ajudar-me de seguida, es va acostar amb molta parsimònia i quan va saber que ja havia pogut recuperar la motxilla va deixar anar al lladre com si res", lamenta. En aquest sentit, Picas posa de manifest la sensació agredolça d'haver pogut recuperar les seves pertinences, però, al mateix temps, saber que "el van deixar campar lliurement amb un obrir i tancar d'ulls sense tenir en compte que podia cometre algun altre robatori".

Després de l'episodi, la corredora diu que va estar a punt de denunciar el cas als Mossos, però "no ho vaig fer perquè l'avió estava a punt de sortir i no volia perdre més temps". Ara, Picas ja es troba a les illes Lofoten, on passarà tres setmanes descobrint l'àrtic mentre practica esquí de muntanya. "És un autèntic paradís", assegura la manresana, que explica que "de moment el temps no ens acompanya gaire, però el paisatge ho compensa tot". La història que ha precedit aquest viatge s'ha fet viral a les xarxes socials, on molts usuaris han aprofitat per comentar que el lladre s'ho pensarà dues vegades abans de tornar a agafar una motxilla, sobretot si es tracta de la motxilla d'una passatgera amb quilòmetres i quilòmetres acumulats de curses.