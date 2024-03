A partir del proper dia 6 de març es posarà en marxa el període de preinscripció per tots aquells infants nascuts el 2021 i que han de començar I3 el curs 2024-2025. També de primària en general. El dia 8 de març s’iniciarà la preinscripció dels alumnes nascuts el 2012 que han de fer primer de secundària (ESO) i que hagin de canviar de centre perquè en el que estan no s'ofereix ESO.

Aquest any amb un nou mapa escolar que té com a objectiu combatre la segregació escolar, barrejar més els alumnes i evitar gran concentracions de població vulnerable i de famílies nouvingudes en uns determinats centres com passa actualment. Fins ara Manresa tenia una sola zona basada en la proximitat al centre, i ara s’ha dividit en quatre dins el nucli urbà i dues de perifèriques que correspondrien a La Flama i la Muntanya del Drac, al Xup.

Juntament amb els grups singulars, el nou mapa escolar és una de les principals mesures, segons departament d’Educació i l’Ajuntament de Manresa (veure Regió7 del 13 de gener).

Segons el regidor d’Educació, Pol Huguet, «hem de lluitar contra la segregació. Continuar sense fer res seria una injustícia flagrant». Comenta que la segregació escolar és molt més alta que no pas l’urbanística. Ho explicaria el fet que moltes famílies ordinàries no porten els nens a l’escola del barri, sinó a les de la perifèria o a fora, cosa que ara es vol evitar.