Josep Serres, usuari de l’estació d’autobusos i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a Manresa, ha agraït que s’hagi donat continuïtat a una vorera d’aquest equipament clau, però ha recordat que les persones en cadira de rodes que utilitzen el transport públic continuen quedant a la calçada al mateix nivell que els busos i amb grans dificultats per accedir a l’andana, amb el perill que comporta.

Serres va denunciar que per a una persona en cadira de rodes, l’estació d’autobusos i de FGC «és impracticable». I fins i tot si la persona va acompanyada tampoc ho té fàcil per poder-se desplaçar per un punt neuràlgic de les comunicacions de la Catalunya central.

Sense rampes

Per fer les obres de la promoció d'habitatges anomenada Nova Alcoholera s’han fet algunes afectacions a l’espai públic i, ara, les ha solucionat la mateixa constructora. Pel que fa a l’interior de l’estació, la responsabilitat que no hi hagi rampes i que les persones en cadira de rodes hagin de fer un recorregut per la mateixa calçada que els autobusos és de la Generalitat.

La promoció Nova Alcoholera es porta a terme sobre l'espai que ocupava l'antiga fàbrica de licors l'Alcoholera més la major part del pàrquing de l'estació d'autobusos, que ha quedat reduït a la mínima expressió.

Metrovacesa ha fet públic que inicia la comercialització de la nova promoció a Manresa. El nou conjunt residencial requerirà una inversió de 20 milions d'euros.