Diumenge, tindrà lloc una edició molt especial de la Transèquia, la multitudinària ruta esportiva i de lleure, que ressegueix el canal de la Séquia, entre Balsareny i Manresa, quan s’acosta la primavera. El 40è aniversari ha coincidit amb la pitjor sequera en més d’un segle.

Ahir al matí ja hi havia 3.600 inscrits i encara quedava tot el dia per endavant per poder-se apuntar. L’any passat va aplegar 3.874 participants, així que la previsió era superar les 2.278 persones es van inscriure per fer-la caminant; les 594 en bicileta de muntanya; les 84 que la van fer corrent i 1 en handbike.

Els participants trobaran durant el recorregut cartells recordant que ens trobem en situació d’emergència per sequera i demanant als participants que siguin conscients amb l’ús de l’aigua.

De fet, aquest esdeveniment esportiu i de lleure transcorrerà per una séquia amb el cabal excepcionalment baix a causa de les restriccions.

La Junta de la Séquia també ha penjat cartells alertant de l’estat d’emergència i informant que no es pot agafar aigua del canal.

Modalitats a mida

La Transéquia es pot fer a peu, en bicicleta de muntanya, corrent o en handbike.

Per fer-la a peu hi ha tres opcions: caminar 24 quilòmetres entre Balsareny i Manresa; fer-ne 18 quilòmetres des de Sallent o 10 quilòmetres des de Santpedor-Sant Fruitós.

En BTT ofereix quatre opcions: 14 quilòmetres, 30 quilòmetres, 51 quilòmetres i una opció sorpresa per descobrir la Transèquia amb GPS.

La Transéquia corrent només té un punt d’inici: Balsareny i recorre 25 kilómetres. La ruta en handbike és circular i el punt d’inici i final és al Parc de l’Agulla.

Hi ha també una Minitranséquia, que celebra aquest any la seva novena edició amb música, danses, tallers, esports, teatre i jocs.

Segell de sostenibilitat

La Transéquia destaca des de fa anys pels valors de solidaritat i compromís amb el territori. Enguany, en el marc de Manresa, Ciutat Europea de l'Esport, l'Ajuntament de Manresa ha encarregat una auditoria a l’empresa B Greenly per poder certificar que la Transéquia, com a esdeveniment esportiu popular multitudinari, és sostenible. El segell B Greenly s’atorga a esdeveniments que contribueixen a reduir els impactes negatius generats al medi ambient.

Aquest segell reconeix la Transéquia com a esdeveniment que durant el seu disseny, organització i producció ha fet que el seu impacte mediambiental sigui el menor possible, a la vegada que respecta els àmbits econòmics i socials en els que participa.

B Greenly analitza, avalua i audita tota classe d’esdeveniments basant-se en una metodologia regulada pels principals actors de referència mundial en matèria de sostenibilitat. Entre d’altres, han rebut el segell B Greenly esdeveniments com Premis Empresa de l’Any d’El Periódico, el World Sustainable Development Summit o la caminada a Manresa Fem el Camí.

La Transéquia entrellaça valors com l’esport, la natura, la solidaritat i el territori, tenint sempre present el respecte al medi ambient i el voluntariat. Un esdeveniment que fa 40 anys que mobilitza a molta gent de la comarca i que genera una tona de residus, però gràcies a l’esforç de participants i voluntaris s’aconsegueix reciclar al 100%.

La Transéquia es durà a terme diumenge 3 de març i, organitzada per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia (Parc de la Séquia), espera superar la xifra de participants de l’any passat.

Repte circular a la Minitranséquia

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA porten l'activitat Repte Circular a la Minitranséquia 24 de Manresa, el proper diumenge 3 de març d'11h a 14h (Parc de l'Agulla).

El Repte Circular és un taller lúdic per a nens i nenes de 6 a 10 anys i famílies, que ensenya i sensibilitza a través del joc sobre la importància de l'Economia Circular com a base del desenvolupament sostenible.