«Metgesses del Bages, entre la dictadura i la democràcia (1930-2023)». És el títol de la xerrada que hi haurà demà dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a l'Auditori de la Plana de l’Om. Es tracta d’un treball de recerca per donar a conèixer el rol professional de les metgesses a la comarca del Bages.

La conferència anirà a càrrec d’Anna Vidal i Cloti Morales, metgesses sèniors. La presidenta de la Junta comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària, Encarna Sánchez, presentarà l’acte i farà una breu exposició sobre la demografia dels metges a la comarca.

L’acte s’ha organitzat amb motiu del Dia Internacional de les Dones que se celebra aquest divendres, 8 de març. Segons el Col·legi de Metges de Barcelona, la commemoració ha esdevingut un símbol de reivindicació per impulsar la presència i la participació de les dones en la societat, així com per detectar i denunciar les desigualtats que encara afecten les dones en diferents àmbits. En aquest cas en l’àmbit de la salut, on les dones tenen un especial protagonisme.

En el marc d’aquesta celebració, s’organitza la xerrada i un posterior debat per presentar el treball de recerca.