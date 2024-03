Junts per Manresa qualifica de «continuista i poc ambiciós» el nou pla de govern

Junts per Manresa ha qualificat de «continuista i poc ambiciós» el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2024-2027, un document estratègic en el qual no veu «cap rastre» de les promeses electorals del PSC ni d’Impulsem, socis de coalició d’Esquerra en aquest mandat.

El president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, afirma que s’ha fet «evident que ERC ha aconseguit governar com si tingués majoria absoluta» i que queda constatat «el mandat tranquil que buscava l’alcalde Aloy, ja que el nou PAM no conté cap element rellevant de canvi d’inèrcia a la ciutat».

Un cop analitzat, Bacardit considera que de les 225 accions del PAM 2024-2027 la majoria són continuïtat de projectes iniciats i de serveis que ja estan en funcionament. D’altres són accions que ja se suposa que s’han de fer i declaracions de bones intencions. Accions que comencen per donar suport, completar, consolidar, desplegar, ampliar, estudiar, treballar, vetllar, millorar, desenvolupar, mantenir, facilitar «i multitud d’eufemismes per no dir el mateix. Verbs que no comporten canvis transformadors.

Segons Bacardit, de fet les propostes que conté aquest PAM «són més vagues i menys concretes del que el propi programa electoral d’ERC proposava». De les 225 accions només 46 comporten execució, canvi o transformació. I poques de les accions són execucions a curt termini. La majoria són plans a elaborar que han de seguir el seu curs i «difícilment es convertiran en accions dins aquest mandat».

Afirma que referir-ser a l’obertura de la comissaria de proximitat «ja fa una mica de riure», i que fins i tot s’inclou la redacció del Pla Director de l’Agulla «quan, com bé se sap, això no ho redacta l’Ajuntament» o la revisió de l’ordenança de civisme «quan ni tan sols s’ha desplegat el Pla de civisme ni s’aplica l’actual ordenança» o «alinear» el Pla Integral de Revitalització del Centre històric «quan ni tan sols s’ha iniciat la seva implantació. En què està desalineat?», pregunta.

«Cap de les prioritats»

Segons Bacardit, «seguim sense afrontar els elements de transformació. No hi ha cap de les prioritats que des de Junts creiem que un govern de Manresa hauria d’afrontar».

Afegeix que no hi ha cap aposta de transformació del Centre històric. No hi ha cap concreció en matèria d’habitatge. No hi ha cap proposta d’aparcament al centre de la ciutat. No hi ha la construcció de cap nou equipament esportiu, ja que «fer projectes no és fer pavellons».

Continua enumerant que no hi ha cap element de canvi en relació a la precarització social de la ciutat. No hi ha actuacions de suport al comerç local. Ni accions de millora de l’eficiència de l’administració, com ara reduir el temps de llicències. Res del regadiu de la Séquia. Cap compromís amb la millora de les comunicacions viàries (C-55 o C-16) ni de servei ferroviari i de bus de les línies que van a Barcelona. En definitiva, «constatem que la ciutat segueix una inèrcia que no és positiva».

En definitiva, constaten que la ciutat segueix la inèrcia que té, i que al seu entendre no és positiva. "El govern que tenim i que tindrem els tres anys vinents ens proposa un futur molt poc il·lusionador. Tan poc il·lusionador com el poc entusiasme que va generar la presentació en públic que va fer el passat dilluns a la Plana de l’Om".