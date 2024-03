A l’Ajuntament de Manresa li van desestimar la subvenció per transformar el Guimerà

L’Ajuntament de Manresa va demanar fons Next Generation per pagar part de l’operació de transformació del carrer Guimerà en illa de vianants, però la sol·licitud va ser denegada.

Segons ha explicat el govern municipal, requerit per aquest diari, es va demanar una línia de finançament per a obres de millora de carrers entorn del Guimerà, en una convocatòria de l’any 22, però va ser desestimada perquè es tractava d’un procés per al qual hi havia moltes sol·licituds i poc pressupost.

Es va optar a una subvenció genèrica, que incloïa diverses actuacions vinculades al comerç i a la via pública. No es demanava una quantitat concreta, sinó que s’incloïa la inversió total prevista i calia esperar quin era l’import concret de la subvenció. Pel concepte concret d’ampliar les voreres, arbrat i millora general del Pompeu Fabra i Saclosa, la inversió total prevista era de 750.000 euros, IVA inclòs. Globalment, aquesta subvenció no es va concedir.

En el darrer ple, l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem va aprovar 1,4 milions d’euros de contribucions especials que hauran de pagar els propietaris per la reurbanització del Guimerà, una quantitat equivalent al 30% de l’import de 4,7 milions d’euros.

El 70% restant anirà a càrrec de l’Ajuntament. El grup de Junts va votar en contra, i Fem i el Front Nacional es van abstenir.

Cal recordar que al cost total de l’obra cal afegir el milió d’euros de les obres complementàries que es faran als carrers de Pompeu Fabra, Saclosa i Cardenal Lluc, inclosa la plaça de la Independència perquè hi passi el bus, així que l’import s’enfila a 5,7 milions.

Il·legals o no?

El president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardít, va voler recordar que el govern aprovava les contribucions especials que hauran de pagar els veïns amb els vots dels dos regidors d’Impulsem Manresa, que s’hi havien oposat en campanya electoral «frontalment».

Irònicament, Bacardit va donar la benvinguda a Impulsem «al club dels partits, ni que sigui a la lliga B dels que prometen i prometen i quan governen fan el contrari».

Impulsem Manresa havia considerat arbitràries i il·legals les contribucions especials del carrer Guimerà, donat que s’havia fet servir «un mecanisme clarament obsolet» que els ajuntaments ja no utilitzen «a causa de la inseguretat jurídica i la quantitat de jurisprudència contrària en moltes de les actuacions».

Al darrer ple municipal, Jesús Alonso, per part d’Impulsem, va explicar que «la majoria d’experts pensa que les contribucions especials haurien d’haver evolucionat amb el temps». Ell és d’aquest parer, però va voler deixar clar que es tracta d’un mecanisme perfectament legal quan s’aplica de forma curosa, com passava ara en les contribucions que es proposaven per al carrer Guimerà.

Alonso va voler aclarir que el que qüestionava Impulsem en campanya electoral no eren les contribucions en si sinó el percentatge que s’aplicava als veïns. A més, va afegir que les contribucions que s’aprovaven anaven acompanyades d’un dictamen ben fonamentat sobre l’increment del valor dels béns immobles afectats.

Qüestió de percentatge

Fora del ple municipal, Impulsem va afegir més informació. Segons el seu relat, en la trobada que van mantenir, en campanya electoral, amb veïnat del Guimerà se’ls va informar que l’Ajuntament estava plantejant imputar un 70% de l’obra als locals i habitatges de la zona afectada.

La postura d’Impulsem va ser que aquesta quantitat no estava justificada per l’obra que s’anava a fer, i d’aquí va sorgir que consideressin il·legals aquelles primeres xifres. Impulsem va apuntar que la rebaixa havia de ser considerable i, sobretot, establerta en base a uns informes tècnics que en aquell moment no existien.

Fonts municipals els van dir que la proposta no era del 70% a pagar pels veïns sinó del 50% i, sempre segons Impulsem, un cop van formar part del govern van continuar vetllant que les imputacions encara fossin inferiors. En posteriors reunions sobre aquestes contribucions, el govern va acceptar la revisió de les quotes a instàncies d’Impulsem, es van fixar en un 30% i es van incorporar les millores documentals que consideraven imprescindibles.

