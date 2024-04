Arrangen un tram del camí de la Torre de Santa Caterina de Manresa mig esfondrat

Fa gairebé tres mesos que un camió que va treballar en les obres de restauració de la Torre de Santa Caterina de Manresa va ensorrar un tram del mur de pedra per on passa el camí que va a barri al qual dona nom l'antiga torre de defensa, ara convertida en un mirador. Posteriorment, les pluges de fa uns dies van fer caure un altre tros del camí. L’Ajuntament hi va posar unes tanques, però van caure perquè es va esfondrar una mica més.

Els tanques caigudes i el camí descalçat / Arxiu particular

L’Associació de Veïns de la Torre de Santa Caterina en va tornar a informar aquesta setmana a l’Ajuntament que, finalment, ha iniciat les obres de reposició del mur de pedra per evitar que el camí es vagi descalçant, amb el perill que això comporta per als vehicles que hi circulen. No és la primera vegada que l’ens veïnal és queixa del mal estat del camí. Aquesta vegada per un tema de descalçament i en altres ocasions pels forats que hi ha.