Art i coneixement s’uneixen al lliurament dels premis d’investigació i innovació d’Ampans a Manresa

Art i coneixement es van donar la mà a l’acte d’entrega de la 10a edició de Premi d'Investigació i Innovació sobre Discapacitat Intel·lectual que convoca Ampans Es van lliurar aquest dimarts a la tarda a la Plana de l’Om, amb l’Auditori ple al complet.

L’artista i divulgador Quim Moya va ser l’encarregat de pronunciar una ponència sobre l’art com a eina de sensibilització i empoderament, ajudant a valorar de quina manera la investigació i el coneixement transcendeixen i tenen un impacte directe en la qualitat de vida de les persones.

Quim Moya, acompanyat a l’escenari de Noèlia Bernal, Oriol Rojo i Nira Sunder, tres artistes de l’Art de Viure de la fundació AMPANS, va dirigir una experiència visual amb la participació del públic. Els artistes van pintar 4 obres que, un cop juntes, formaven part d’un mateix quadre, causant la sorpresa visual entre els assistents. Després d’aquesta entrada tan plàstica i vivencial, AMPANS va procedir a l’entrega de premis que es distribueixen en dues categories: Investigació i Innovació.

Els premis

El Primer Premi en la categoria d’Investigació se’l va endur un treball sobre el dolor en persones amb paràlisi cerebral sense parla i les implicacions en la seva qualitat de vida.

Aquest treball, dotat amb 5.000 euros, és obra d’un equip de professionals format per Álvaro Sabater, Immaculada Riquelme i Pedro Montoya, del Doctorat de Neurociències de la Universitat de les Illes Balears. Els resultats d'aquesta investigació obren el camí cap al desenvolupament d'instruments de mesura del dolor basats en el reconeixement facial mitjançant la intel·ligència artificial (IA). Riquelme va ser l’encarregada de recollir el premi de mans de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i va agrair a la fundació AMPANS l’aposta per promoure la investigació i el coneixement en un sector on es dediquen pocs recursos.

En la mateixa categoria d’Investigació es van premiar dos treballs més en segon i tercer lloc, de Galícia i Granada, respectivament: un estudi que analitza els factors de risc en les caigudes que pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual, de Noemí Dobaño García. I una investigació sobre els factors de protecció i seguiment dels nadons prematurs de molt baix pes, que relaciona el desenvolupament neuropsicològic i l’estat nutricional, de Marta Carrasco Solís i José Uberos Fernández.

Innovació

En la categoria d’innovació, el jurat va decidir deixar desert el primer premi després d'una revisió minuciosa dels treballs presentats. Tot i reconèixer la qualitat i la innovació dels projectes presentats, cap d'ells presentava un nivell d’implantació suficient per a garantir la seva aplicabilitat.

El segon i tercer premi es van atorgar a una proposta d’intervenció amb realitat virtual per reduir l’ansietat social en persones amb TEA, de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI); i al disseny de l’ App Compartim, d’Albert Puig Tobella, com a suport facilitador a la transició a la vida adulta de persones amb discapacitat intel·lectual.

El Premi d’Investigació i d’Innovació sobre discapacitat intel·lectual, que compta amb el suport d’Esteve, ICL Iberia i Control Group, és un reconeixement a la feina de professionals i equips que dediquen el seu treball a la investigació per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament.

Exposició a la Plana

Coincidint amb l’acte d’entrega de premis, la sala de l’Auditori de la Plana de l’Om va estrenar l’exposició: Tot el que et puguis imaginar! Una mostra d’obres creades a L’Art de Viure, un projecte que ha obtingut el reconeixement del món de l’art, que ha obtingut nombrosos premis, i que promou l’art que sorgeix de la imaginació i de l’ànima de persones que es rebel·len com a autèntics artistes. Es pot visitar fins diumenge 21 d’abril en l’horari habitual de la sala, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 del vespre.