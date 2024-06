Orpea anuncia la "pròxima inauguració" de la macroresidència de Manresa

La multinacional Orpea ha començat a divulgar la «pròxima obertura» de la macroresidència que mantenia buida des de fa més de 2 anys al sector nord de Manresa, al carrer Concòrdia, darrere la FUB.

En un comunicat, explica que es dirà Orpea Manresa, que serà un equipament privat de 191 places, de les quals 143 són habitacions individuals i la resta dobles.

La residència es troba ubicada al carrer Concòrdia 53-55. Afirma que «la residència es divideix en diferents unitats de convivència» i que està estructurada en Unitat de Vida Protegida, Unitat Geriàtrica d’Aguts, Unitat Geriàtrica i Centre de dia amb recollida del resident a domicili.

Hi ha estances per a estades permanents, temporals, vacacionals i de rehabilitació i convalescència. Anuncia preus de promoció d’obertura que oscil·len entre els 1.825 euros a 1950 euros.

Assegura que "en breu" s’informarà de la data de l’obertura, tot i que amb anterioritat hi haurà la possibilitat de participar en jornades de portes obertes per a tothom que vulgui venir a visitar-la.

En la comunicació que fa Orpea destaca que la residència ofereix tots els serveis i equipaments necessaris per al benestar i confort dels residents i un equip de professionals entre els que hi ha metge, infermeria, treballador social, psicòleg, educador social , fisioterapeuta, terapeuta ocupacional.

La descriu situada en una zona tranquil·la, rodejada de jardins, àmplia, moderna i amb tecnologia punta d’acord amb el servei que ofereix «d’atenció centrada en la persona, individual, personalitzada i adaptada a les necessitats de cada resident».

Sotragada del panorama

Orpea va aconseguir el control de l’operació, que era en mans de Sanitas, el 2021. L’anunci de l’obertura de la residència suposa una sotragada en el panorama d’equipaments geriàtrics a la ciutat.

Cal recordar que a banda de la residència al carrer Concòrdia hi ha més operacions en marxa a Manresa d’equipaments per a gent gran. Es tracta d’una residència privada de 150 places a la Culla, al costat de l’hospital Sant Joan de Déu, de la navarresa Idea. A més, la Fundació Sant Andreu Salut, titular de la Residència Mont Blanc, té previstos una setantena d’habitatges per a gent gran al sector de l’Anònima.

D’altra banda, l’Ajuntament i la Generalitat van anunciar una residència pública al Xup que no ha estat materialitzada i és objecte de contínues reivindicacions per part de la Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran.

Subscriu-te per seguir llegint