Co·lapsa la teulada de la fonda Manila del carrer Sant Andreu, al Centre Històric de Manresa

Nou esfondrament al barri antic de Manresa. La teulada i una planta de l'edifici de la Fonda Roser Manila del carrer Sant Andreu de Manresa, ha col·lapsat aquest dissabte a primera hora de la tarda. És molt a prop del que també va col·lapsar el passat 27 de maig al carrer Sobrrerroca.

En aquesta ocasió cinc dotacions del cos de Bombers de la Generalitat s'han activat en rebre l'avís cap a 2/4 de 2. A la fonda hi feien estada dos o tres grups de persones, segons ha pogut saber Regió7. L'establiment no està obert al públic, sinó gent que hi fa llargues estades que han estat desallotjats.

Ja cap a 2/4 de 5 de la tarda, l'Ajuntament de Manresa ha optat per tallar el trànsit després de fer una primera revisió de l'edifici, a l'espera de fer-ne una de més exhaustiva. Per precacuíó efectius de Manteniment i de la Policia Local han col·lcoat tanques entre el carrer Llussà i la placera dels Drets.

Fins al lloc dels fets també s'hi ha desplaçat una dotació del SEM i efectius de la policia local. Durant l'actuació, els Bombers han valorat la possibilitat de desallotjar els veïns dels blocs adjacents. Finalment, no s'ha efectuat cap evacuació.

Ara es dona el cas que aquest tram del carrrer Sant Andreu de Manresa està tancat i barrat al trànsit i als vianants, i que tampoc no es pot circular al carrer Sobrerroca, on s'estant fent treballs de sanejament a l'edifici del número 27 on va caura, també, la teulada i la tercera planta. En aquest cas sí que hi va haver desallotjaments. 10 persones dels edificis del costat devan haver de deixar casa seva de forma preventiva.

En aquest cas l'Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa va alertar que hi ha més edificis amb risc d'ensorrament a la zona. L'ensorrament d'aquest dissabte es troba a una distància de 61 metres del que va tenir lloc el 27 de maig a la nit.

Per la seva part, l'Ajuntament va recordar que aquest any s'ha dotat d'un protocol per mobilitzar l'habitatge buit i que s'està fent un estudi per comptabilitzar-los.