Les afectacions en la circulació del barri Antic de Manresa s’han incrementat encara més després del nou esfondrament a l’edifici del carrer Sant Andreu aquest dissabte. Aquestes s’han sumat a les que ja hi havia a causa de l’altre incident que va tenir lloc poc més de deu dies abans al carrer Sobrerroca, a uns 60 metres de distància. Els dos carrers han estat tallats per motius de seguretat i per permetre executar les obres pertinents als immobles. Mentre durin els treballs, per accedir a la plaça Major s’haurà d’anar pel carrer del Carme i carrer Cap del Rec, dels quals s’ha invertit el sentit de circulació. Per sortir-hi s’haurà d’anar pel carrer de Santa Llúcia, evitant així el control fotogràfic que hi ha al carrer Sobrerroca.

Els talls a la via, que comencen a la plaça Hospital i s’allarguen fins al carrer Sobrerroca, han causat que l’únic accés a la plaça Major i l’Ajuntament quedi suspès. Així doncs, el govern local ha optat per canviar el sentit dels carrers del Carme i carrer Cap del Rec, que sempre han estat de sortida des de la plaça, per permetre el pas a aquest punt del nucli històric a tots els conductors que venen de la plaça Europa. Així doncs, es pot accedir a la plaça Major sense haver de passar pel control fotogràfic que hi ha al carrer Sobrerroca, a l’alçada del restaurant el Graner.

Aquests talls causen que els conductors que arribin a la plaça de l’Hospital no puguin accedir al carrer Sant Andreu, sinó que estan obligats a desviar-se pel carrer Remei de Dalt. Els vianants, però, poden passar-hi fins a arribar al carrer Llussà, per on han de trencar si volen accedir a la plaça Major.

A més, l’Ajuntament de Manresa va informar de l’habilitació de nous accessos de vehicles, com el del carrer de la Dama i el carrer Llussà que es faran des de la plaça Europa i el carrer Joc de la Pilota, com també l’accés i sortida de vehicles fins a la plaça dels Drets pel mateix carrer del Joc de la Pilota.

Dos incidents en 12 dies

El primer esfondrament va tenir lloc el passat dilluns dia 27 de maig, quan la teulada i la tercera planta del número 27 del carrer Sobrerroca van col·lapsar cap a l’interior de l’edifici, on no vivia ningú. Dotze dies després, una altra teulada i una planta de l’immoble on es troba la Fonda Roser Manila van cedir al carrer Sant Andreu, a escassos 60 metres de l’anterior.

Actualment, unes grans lones cobreixen l’edifici on va tenir lloc el primer incident, on ja s’està intervenint per garantir la seguretat al mateix immoble i als de la vora. A l’edifici del carrer Sant Andreu ahir s’hi van traslladar els tècnics de l’Ajuntament juntament amb el propietari per avaluar els danys.