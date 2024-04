Detecta i elimina les paparres de forma efectiva

Amb l'arribada de la primavera, les flors afloren, però els insectes també apareixen. Així doncs, compte amb les mascotes perquè ara més que mai les hem de cuidar contra les paparres; aquests aràcnids s'alimenten de la seva sang i de la nostra, si ens salten. Així doncs, cuidar-los a ells, és cuidar-nos a nosaltres. Aquests insectes són transmissors de diverses malalties; conèixer les tàctiques per prevenir-les i eliminar-les pot ser la nostra salvació: pren nota!

Com identificar si el meu gos té paparres? Si el teu gos està infestat, notaràs un augment en el rascat o canvis en la gana. Per tant, és crucial parar atenció i fer revisions periòdiques.

Aquestes àrees són les primeres que cal examinar

Ubicacions comunes per trobar paparres inclouen les orelles, al voltant de les parpelles, el clatell, el coll, al voltant de la cua, les potes o entre els dits.

Símptomes

Els símptomes de les malalties transmeses per paparres poden trigar entre 1 i 3 setmanes a manifestar-se. Destacant aquesta demora, és essencial examinar minuciosament el teu gos després de cada passeig.

Eliminar paparres dels gossos és important per prevenir malalties transmeses per aquests paràsits.

Aquí tens alguns trucs i consells per tractar i prevenir les paparres als gossos:

Revisió regular:

Examina el teu gos regularment per detectar la presència de paparres. Presta especial atenció a àrees com orelles, coll, aixelles, entre els dits i al voltant dels genitals.

Ús de repel·lents:

Aplica productes repel·lents de paparres específicament dissenyats per a gossos. Poden ser en forma de collarets, espot-on (gotes que s'apliquen a la pell), o esprais. Consulta amb el teu veterinari per triar el producte més adequat.

Banys antiparasitaris:

Utilitza xampús antiparasitaris que continguin ingredients com ara permetrina o piretrina. Banyar el teu gos amb regularitat pot ajudar a eliminar paparres presents al seu pelatge.

Ambients controlats:

Mantingues l'entorn on viu el teu gos net i clar. Talla la gespa regularment i evita l'acumulació de fulles caigudes, ja que aquests llocs són propicis per a les paparres.

Prevenció amb acaricides:

Consulta amb el teu veterinari sobre l'ús d'acaricides i tractaments preventius. Aquests productes poden ajudar a prevenir la infestació de paparres.

L'herba és un dels llocs on més paparres pots trobar / freepik

Remoció adequada:

Si trobes una paparra al teu gos, utilitza pinces de punta fina o un ganxo especial per paparres. Agafa la paparra el més a prop possible de la pell i retira-la suaument amb un moviment ferm i constant. No aixafis la paparra ni utilitzis substàncies com alcohol o vaselina abans de retirar-la.

Control de l'hàbitat:

Redueix els llocs on les paparres poden habitar. Això inclou mantenir allunyats els rosegadors, ja que poden ser portadors de paparres.

Consulta veterinària:

Sempre consulta el teu veterinari abans d'utilitzar qualsevol producte antiparasitari o fer canvis significatius a la dieta de la teva mascota.

Protecció davant les paparres

És recomanable que previnguis al teu gos contra les picades de paparres i el risc de transmissió de malalties.

Aquí tens diverses opcions: