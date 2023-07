Un espanyol gasta de mitjana uns 132 litres d’aigua diaris per a activitats diàries com beure, cuinar, rentar i banyar-se. Es tracta d’una de les xifres més altes de tot Europa. En èpoques de bonança, quan les reserves hídriques estan en un moment d’esplendor, consumir un centenar de litres d’aigua al dia no suposaria cap problema. ¿Però què passa quan l’aigua escasseja? ¿Podem (o hem de) gastar tanta aigua quan estem en alerta per sequera? Els experts demanen «més consciència ciutadana» per reduir el consum d’aigua i no tensar encara més les reserves hídriques.

Aquests són alguns petits gestos que pots fer en el teu dia a dia per reduir el consum d’aigua durant aquest estiu de sequera extrema. Pren nota també d’alguns dels canvis d’hàbits més significatius per reduir la teva petjada hídrica.