Tornar a accedir a Sant Miquel del Fai, entre les comarques del Vallès Oriental i el Moianès, ja és possible després de set anys tancat per obres, reformes i millores d'aquest espai natural als Cingles de Bertí i que li han costat vora els 5,5 milions d’euros a la Diputació de Barcelona. Qui ho vulgui simplement ha de fer la reserva en línia i després accedir al recinte mostrant el codi QR que permet estacionar al pàrquing. Aquest cap de setmana el recinte va obrir amb tot l’aforament complet. El director del parc, Lluís Martínez, va assenyalar que l’acollida va ser molt bona i han notat un gran interès per tornar a visitar Sant Miquel del Fai. De fet, fer-ho en els propers quatre caps de setmana, en qualsevol de les tres franges possibles, serà força complicat.

Martínez va explicar que les actuacions que s'han fet bàsicament han estat per adaptar-se a la normativa, però la més important ha sigut els treballs verticals a la cinglera per sanejar les parets i fer caure aquells blocs de pedra que estaven més apuntalats o fixar-los amb malles per donar estabilitat. «En totes les actuacions sempre s'ha buscat millorar la seguretat de l'espai», va destacar el director. De fet, no només quan hi hagi alt risc d’incendi el parc no obrirà, sinó també en altres circumstàncies com pot ser el dia següent a un gran temporal, per tal d’evitar situacions inestables a nivell geològic.

L’aigua és una de les característiques que més defineix Sant Miquel del Fai, va destacar Martínez. «L'aigua ha conformat aquest espai, les coves que s’han format o els petits ecosistemes aquàtics», entre d’altres. «La llacuna plena o els cursos d’aigua fluint malauradament és una cosa que a dia d’avui, de moment, no podem gaudir», va lamentar Martínez.

L'Eulàlia i la Mari Carmen són dues amigues que recorden amb molta nostàlgia els seus anys de joventut quan passaven llargues estones pels camins, les coves i els salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. «Jo recordo pujar de petita aquí i hi havia tanta aigua que no t'ho pots arribar ni imaginar», explicava la Mari Carmen. «Esperem que torni a ploure i es pugui tornar a recuperar l'entorn», afegeix. L'Eulàlia, recordant com era el paisatge i comparant-lo amb l’actual també s’emocionava. «Me’n recordo molt del salt del Tenes, i ara ja ni el trobo, no es veu», lamentava.

La Núria Puig i en Víctor Homedes també van ser dels primers en posar els peus a Sant Miquel del Fai. En el seu cas celebraven l'efemèride d'haver-s’hi casat feia just 28 anys. «És el nostre aniversari de noces i em feia molta il·lusió ser aquí», assegurava Puig. «Hem pogut fer una volta i està tot molt canviat, abans hi havia aigua per tot arreu. De fet, la dona es va ben enfangar tot el vestit", va recordar Homedes.

De fet, el parc havia de reobrir el cap de setmana anterior, però es va suspendre per alt risc d'incendi, una situació que es pot repetir si s'activen els nivells 2 i 3. L'aforament, limitat a 200 persones per franja, està gairebé ple fins el mes que ve.