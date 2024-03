El pressupost del Govern per a aquest any preveu potenciar la millora de la C-59 al Moianès

La millora de la C-59, un dels principals eixos viaris per a la connexió del Moianès (en aquest cas, principalment cap al Vallès), tindrà continuïtat i es veurà clarament reforçada si s’aproven (i es compleixen) els pressupostos de la Generalitat que, de moment, han pactat ERC i PSC. En concret, a banda de finalitzar les obres que s’estan portant a terme des de fa gairebé un any en el tram que va des de la sortida sud de Moià fins a l’entrada nord de Sant Feliu de Codines, la proposta de pressupostos preveu una peça que, tot i que es troba just a fora dels límits del Moianès, és clau per a la transformació de la mobilitat de la comarca per aquest corredor. Es tracta de la construcció de la variant de Sant Feliu, que és el gran coll d’ampolla d’una carretera ja de per si prou complexa. Alhora, l’acord també recull el compromís de finalitzar la redacció del projecte per condicionar l’altre tram d’aquesta carretera que afecta de ple el Moianès, el que va des del nucli urbà de Moià fins a enllaçar amb l’eix Transversal, en terme de Santa Maria d’Oló.

Pel que fa a la variant, l’acord parla de destinar-hi en aquest pressupost un total de 41 milions d’euros, que equival al cost total de la variant. Tanmateix, l’objectiu és que aquest 2024 serveixi per portar a terme tots els tràmits administratius per poder iniciar l’obra, de manera que en el millor dels escenaris se’n fes l’adjudicació a final d’any i els treballs es comencessin a executar l’any vinent.

De fet, la Generalitat ja va redactar l’any 2016 el projecte de la variant, però ara fa un any l’entitat ecologista ADENC alertava que la declaració d’impacte ambiental (un dels documents essencials de tota obra d’aquestes característiques) havia caducat i que, per tant, és un dels tràmits que s’ha de fer de nou.

El de Sant Feliu de Codines és el punt més problemàtic de la connexió del Moianès per la C-59, ja que el trànsit d’aquesta via creua pel mig del nucli urbà, per carrers estrets i que obliguen a disminuir al màxim la velocitat i en què fins i tot és difícil l’encreuament entre dos vehicles de gran tonatge.

El projecte que es va redactar fa vuit anys preveia una variant de 4,1 quilòmetres i una amplada variable d'entre 10 i 13,50 metres. Una via d'un sol carril per sentit excepte en els trams de més pendent, on es plantejava un tercer carril per afavorir l'avançament dels vehicles lents. Una de les obres més singulars de la variant seria un viaducte d'uns 500 metres que hi haurà a la banda sud per sobre del torrent de Can Bosc, prop del quilòmetre 20, on s'iniciaria la nova carretera amb una rotonda que distribuirà el trànsit entre aquest futur vial i el traçat actual que permetria accedir a Sant Feliu pel sud. La variant vorejaria el nucli urbà per l'oest i connectaria amb la carretera BP-1241 per anar cap a Gallifa amb una segona rotonda a nivell. El punt final seria a l’altura de l’encreuament amb la carretera C-1413b cap a Centelles. Aquí es preveia una tercera rotonda a nivell.

Aquesta variant, a banda del fet d’estalviar el pas pe nucli urbà i les limitacions que això suposa, suposaria una reducció de 900 metres del recorregut actual. Els càlculs d’aquell moment deien que permetria treure uns 4.000 vehicles diaris del dins de Sant Feliu.

El tram fins a l'eix Transversal

Pel que fa al segons compromís per a la C-59 recollit en aquest acord de pressupostos entre ERC i PSC, es tracta de completar la redacció d’un projecte de remodelació i adequació del tram que va des de Moià fins a la connexió amb l’eix Transversal (C-25), en terme de Santa Maria d’Oló. Abasta un total de 15 quilòmetres i ha de definir quines són les actuacions necessàries per reformar i posar al dia aquest tram de via, que també connecta amb l’Estany i la urbanització moianesa de Montví de Baix.

Es tracta d’un recorregut molt estret i ple de revolts, que el fa per exemple molt inadequat per al pas de vehicles de gran tonatge, malgrat que és la connexió directa de la comarca amb un dels grans eixos viaris de Catalunya, situat tot just a aquesta quinzena de quilòmetres de la capital.

Completar l'obra iniciada

I el pressupost en procés d’aprovació també preveu la culminació de les obres que estan en execució en aquesta carretera en el tram que va des de Moià fins a Sant Feliu de Codines. L’obra afecta un recorregut de 16,5 quilòmetres i el que s’hi fa sobretot és una ampliació amb l’habilitació de cunetes trepitjables, renovació del ferm i la implantació d’un separador de fluxos per reduir el risc de xocs frontals. En total, es formaran 6,6 quilòmetres de cunetes revestides de formigó. Per a reforçar la separació de sentits, en un tram de 2,2 quilòmetres entre Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja es pintarà una franja central vermella per fer-la més visible i, d’aquesta manera, contribuir a reduir el risc de patir xocs frontals.

A més, es milloren dues connexions. A Castellterçol, al polígon el Vapor, s’està enllestint una rotonda de 36 metres diàmetre per fer aquest enllaç, s'adeqüen dues parades de bus existents i es dona continuïtat a les voreres del carrer de Moià.

A Moià, al polígon el Prat, es construiran carrils centrals –que es pintaran de vermell– i carrils de canvi de velocitat en la intersecció existent. D’aquesta manera, s’evitarà que els vehicles pesants que es dirigeixin a Barcelona passin pel nucli urbà de Moià, ja que tindran una sortida més directa.

Un altre front del projecte previst en aquest tram és el de reduir els nombrosos accidents amb animals que s’hi registren. Entre les mesures previstes que s’estan materialitzant es condicionaran obres de drenatge com a passos de fauna; es col·locaran tanques cinegètiques als marges de la carretera i s’executaran passos canadencs (formats per barres metàl·liques) als accessos per impedir el pas d’animals. A més, es construirà un nou pas de fauna al tram entre Castellterçol i Moià, que és el tram on es concentra més accidentalitat per atropellaments d’animals.