Moià obre la planificació de la mobilitat a diferents sectors socials

Moià començarà a definir un nou pla de mobilitat que ha d’establir els punts de vista, els criteris i les mesures que s’han d’aplicar en els pròxims anys, a partir de dos elements clau, segons ha explicat el regidor de l’àrea, Xavier Bach. D’una banda, un de caràcter pragmàtic que no apareixia en el document vigent fins ara, com ha estat la posada en servei (el desembre del 2022) del pàrquing soterrat de la plaça del CAP. De l’altra, un de caràcter més conceptual: es vol tenir una proposta molt més ajustada a les necessitats de diferents sectors socials de població i, molt concretament, es vol modelar a partir d’introduir-hi la perspectiva de gènere. «Volem buscar altres mirades, que no siguin les de les persones que sempre alcen la veu, que sempre exigeixen. Hi ha molta gent que potser se’ls escolta poc i que demanda una mobilitat diferent, i els hem d’anar a buscar, fins i tot de manera explícita», explica Bach. Amb aquest objectiu, aquest dijous 30 de maig s’ha convocat un acte (a 2/4 de 7 de la tarda a l’auditori Sant Josep) que servirà de primera presentació i, alhora, de sessió participativa per començar a confeccionar el nou pla, els resultats del qual es començaran a concretar a la tardor.

Moià ha estat triat per la Diputació per fer una prova pilot d’aplicació de la perspectiva de gènere en la planificació de la mobilitat

La capital del Moianès ja té un pla de mobilitat vigent que s’ha anat executant i del que, fins i tot, encara queden mesures per aplicar. Per exemple, s’ha anat fent realitat ja un tancament progressiu del centre al trànsit rodat (fins ara, sobretot, al voltant de la plaça de l’església). I s’ha de materialitzar la implantació de sentits únics en carrers de sectors més perifèrics, «que anirem aplicant per fases i per barris, tal com ens marcava ja aquell pla vigent fins ara».

Però l’Ajuntament considera que cal un nou document que marqui noves directrius i que ho faci, a més, d’una manera «més oberta», des de noves perspectives. Per aquest motiu, en el procés que ara es comença, segons ha explicat el regidor, no es vol acotar el debat a uns aspectes predeterminats, «perquè la gent s’expressi sobre tot allò que el preocupa en relació amb la mobilitat a Moià».

La connexió del pàrquing soterrat

Tanmateix, Xavier Bach sí que ha apuntat dos temes que es posaran sobre la taula. D’una banda, la incidència del pàrquing soterrat, «perquè és una peça que canvia molt la perspectiva de la mobilitat a Moià». En aquest cas, no només de l’estacionament a la vila, sinó també sobre com es canalitzen les connexions cap a aquest aparcament: «Sobretot pel que fa a les sortides, s’ha d’acabar de veure si tot el trànsit s’ha d’acabar canalitzant pel carrer Sant Sebastià o Santa Magdalena, i aquest seria un dels temes de debat. Cap a on orientar la sortida del pàrquing», exposa Xavier Bach.

Es pàrquing sota la plaça del CAP es va posar en servei el desembre del 2022 / ARXIU/E. V.

De l’altra, després que el pla vigent ja incidís en una de les artèries principals, l’avinguda de la Vila (tram urbà de la carretera C-59, que creua el poble d’est a oest), en el nou es vol debatre la connectivitat del tram urbà de la carretera de Vic.

Prova pilot

Però, sobretot, en l’elaboració d’aquest document es vol incorporar «sensibilitats diferents». En aquest sentit, Moià ha estat seleccionat (juntament amb el Prat de Llobregat) per la Diputació de Barcelona per, com a prova pilot, aplicar la perspectiva de gènere en la planificació de la mobilitat. Una de les iniciatives ja programada per aplicar-ho és «una marxa exploratòria no mixta, amb la que volem aconseguir una descoberta de l’entorn a través de la mirada de dones i persones no binàries», explica el regidor, que detalla que es dinamitzarà i canalitzarà a través del col·lectiu Punt6 (que es presenta com una entitat per promoure l’urbanisme feminista en la vida quotidiana).

Xavier Bach argumenta els motius d’aquesta introducció de la perspectiva de gènere en la planificació: «si mires com són les mobilitats dels homes i la de les dones dins d’un municipi com pot ser el nostre, s’observa que hi ha diferències. Es pot veure que la de les dones és una mobilitat molt més relacionada encara majoritàriament amb les activitats de tenir cura. Una mobilitat alta, molt freqüent, i tradicionalment molt més a peu. Per tant, ens cal planificar des d’aquesta perspectiva, que alhora vol dir promoure l’accessibilitat més sostenible». També, des d’aquesta mirada, es vol «detectar espais on es pugui tenir certa percepció d’inseguretat, la qual cosa també acaba condicionant aquesta mobilitat interna».

Segments concrets

A més a més, explica Bach, s’ha començat a treballar en altres àmbits de població específics: «un d’aquests és la població jove, anant als alumnes de l’institut perquè ens defineixin quines són les seves xarxes de mobilitat quotidiana. Però també volem fer tallers amb centres especials que tenim a Moià, com la llar Els Avets, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual; el col·lectiu TEA, que treballa amb infants autistes; també amb població immigrada de Moià, perquè ens expressin les seves necessitats de mobilitat; i ja ens hem anat reunint amb les direccions dels diferents centres educatius i de la residència per saber les necessitats de diferents sectors de població, i que no són els que de manera comuna ens arriben». El regidor conclou que «el lema del pla és ‘Fem accessibles les activitats quotidianes’. Per això volem recollir els punts de vista del màxim de col·lectius».

La sessió explicativa i participativa d’aquest dijous està oberta a tota la ciutadania i durant un temps hi haurà una bústia oberta per a aquesta fase de recollida de propostes, que es canalitzaran mitjançant el treball d’una consultoria, del que en sortirà el document que es preveu tenir a punt de cara a la tardor.

