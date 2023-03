A ningú li amarga un dolç. I encara que és veritat que qualsevol cosa que porti sucre no es pot considerar saludable, també és cert que no es pot demonitzar donar-se un caprici de tant en tant. Això sí, sempre és millor optar per unes postres casolanes que rendir-se a la brioixeria industrial.

Els 'cuinetes' no solen tenir problema en passar-se una bona estona a la cuina, però normalment, se sol recórrer als clàssics: un pastís de formatge, un flam d'ou, un pa de pessic o un brownie. Els que se sentin creatius i vulguin impressionar la família o els convidats poden arriscar-se i recórrer a una crema de cafè. Recepta de Setmana Santa: com fer 'torrijas'en el microones El més bo d'aquesta recepta és que admet moltes variants: el cafè pot ser descafeïnat, perquè també en puguin gaudir els més petits de la casa; els més llaminers poden pujar una mica la quantitat de sucre; i admet molts toppings més enllà d'una bona nata muntada. Si us ha convençut, agafa paper i boli. Ingredients: Dos rovells d'ou

Tres cullerades de sucre

Una cullerada de 'maizena'

400 mil·lilitres de llet

100 mil·lilitres de cafè

Nata per muntar "Què possa aquí?": la recepta que es fa viral a Twitter Preparació: El primer pas és separar les clares dels rovells. Ens quedem amb els rovells i hi afegim el sucre i la farina de blat de moro. Afegiu-hi la meitat de la llet a poc a poc i bateu-ho enèrgicament fins a aconseguir una pasta sense grumolls. Mentrestant, cal escalfar en un cassó l'altra meitat de la llet juntament amb el cafè i cal anar amb compte perquè no es cremi. Un cop estigui bullint, afegir a poc a poc la barreja dels rovells, el sucre i la 'maizena' amb la resta de la llet. Remenar, contínuament, fins que torni a bullir de nou i la crema comenci a espessir. Separar en petits bols i deixar que refredi durant almenys sis hores. A l'hora de servir, decora-ho amb una mica de nata muntada.